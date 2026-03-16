Goiaba: 3 sobremesas deliciosas e saudáveis para incluir na dieta

A goiaba é uma fruta naturalmente doce, nutritiva e muito saborosa, sendo bastante utilizada no preparo de sobremesas saudáveis. Rica em fibras, vitamina C, antioxidantes e minerais importantes para o organismo, ela contribui para fortalecer a imunidade, melhorar o funcionamento do intestino e auxiliar na saúde da pele. Além disso, seu sabor marcante e sua textura macia permitem que seja usada em receitas incríveis.
Abaixo, confira receitas de sobremesas deliciosas e saudáveis com goiaba!
1. Cheesecake de goiaba
Ingredientes
Base
- 1 xícara de chá de aveia em flocos finos
- 2 colheres de sopa de pasta de amendoim
- 1 colher de sopa de mel
- 2 colheres de sopa de água (se necessário para dar liga)
Recheio
- 300 g de ricota amassada
- 170 g de iogurte natural
- 3 colheres de sopa de mel
- 2 ovos
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 1 colher de sopa de suco de limão
Cobertura de goiaba
- 2 goiabas maduras picadas
- 2 colheres de sopa de água
- 1 colher de sopa de mel
- Fatias de goiaba para decorar
Modo de preparo
Base
No processador, triture a aveia até formar uma farinha grossa. Misture com a pasta de amendoim e o mel até formar uma massa úmida. Se necessário, acrescente um pouco de água para dar liga. Forre o fundo de uma forma pequena (de preferência com fundo removível) pressionando a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos para firmar.
Recheio
No liquidificador, bata a ricota, o iogurte, o mel, os ovos, a baunilha e o suco de limão até obter um creme liso e homogêneo. Despeje o recheio sobre a base já pré-assada. Leve ao forno preaquecido a 160 °C por cerca de 30 a 35 minutos, até que o centro esteja firme. Deixe esfriar e leve à geladeira por pelo menos 2 horas.
Cobertura de goiaba
Coloque a goiaba, a água e o mel em uma panela e leve ao fogo baixo. Cozinhe até formar uma calda espessa. Se quiser uma textura mais cremosa, bata rapidamente no liquidificador. Deixe esfriar. Espalhe a cobertura de goiaba sobre o cheesecake já frio e decore com fatias de goiaba. Sirva em seguida.
2. Musse de goiaba com iogurte
Ingredientes
- 2 goiabas maduras
- 170 g de iogurte natural
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 colher de chá de suco de limão
- 1 colher de chá de gelatina incolor sem sabor
- 2 colheres de sopa de água
Modo de preparo
Lave as goiabas, corte em pedaços e leve ao liquidificador. Bata bem até formar um purê. Se preferir uma textura mais lisa, passe o purê por uma peneira para retirar as sementes. Coloque a gelatina em um recipiente com a água e deixe hidratar por cerca de 5 minutos. Em seguida, leve ao micro-ondas por aproximadamente 10 segundos para dissolver.
No liquidificador, adicione o purê de goiaba, o iogurte natural, o mel e o suco de limão. Bata até obter um creme homogêneo. Acrescente a gelatina dissolvida e bata novamente. Distribua o creme em taças ou potes e leve à geladeira por cerca de 2 a 3 horas, até ficar mais consistente. Sirva em seguida.
3. Sorvete de baunilha com goiaba
Ingredientes
- 2 bananas maduras congeladas
- 170 g de iogurte natural
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 goiaba madura
- 2 colheres de sopa de água
- Goiaba fatiada para servir
Modo de preparo
No processador ou liquidificador, bata as bananas congeladas com o iogurte, a baunilha e o mel até formar um creme espesso e bem homogêneo. Corte a goiaba em pedaços, coloque em uma panela e leve ao fogo baixo com a água por cerca de 5 minutos, até a fruta amolecer. Bata rapidamente no liquidificador ou amasse com um garfo para formar um purê. Se preferir, passe por uma peneira para retirar as sementes.
Em um recipiente, coloque metade do creme de baunilha. Em seguida, adicione um pouco do purê de goiaba e faça leves movimentos com uma colher para criar um efeito mesclado. Cubra e leve ao congelador por aproximadamente 3 a 4 horas, mexendo uma ou duas vezes durante o processo para deixar a textura mais cremosa. Sirva o sorvete decorado com pedaços de goiaba por cima.