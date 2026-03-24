Curitiba recebe Carnaval do Rio com bailarina da Unidos da Tijuca

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A 34ª edição do Festival de Curitiba receberá uma convidada especial que promete agitar o evento com a energia do carnaval. Ivi Mesquita, empresária, bailarina e ícone do carnaval brasileiro, participará da abertura do festival integrando o elenco da aula-show “Samba: as Escolas e suas Narrativas”.

O espetáculo, idealizado e apresentado por Milton Cunha, acontecerá nos dias 30 e 31 de março na Pedreira Paulo Leminski, transformando o local em uma verdadeira Praça da Apoteose. Com cerca de 45 integrantes de diferentes agremiações do Grupo Especial do Rio de Janeiro, o show promete uma imersão completa no universo das escolas de samba.

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Ivi Mesquita traz consigo uma rica trajetória no carnaval e na cultura popular. Nascida em São Paulo, filha de Dona Rita, liderança comunitária da zona leste, Ivi iniciou sua jornada no samba ainda criança. Aos nove anos, já desfilava como destaque da Ala Afro 2 da Leandro de Itaquera, coletivo pioneiro na valorização da dança afro no carnaval paulistano.

Formada em Comunicação com habilitação em Artes do Corpo pela PUC-SP, Ivi desenvolveu um estilo único que mescla samba, dança afro, hip hop e outras expressões corporais. Sua carreira no carnaval decolou aos 17 anos, quando foi descoberta pelo mestre de bateria Tadeu. Em 1997, estreou na Vai-Vai, escola com a qual construiu uma história de quase três décadas.

Na Vai-Vai, Ivi colecionou títulos e performances marcantes. Foi primeira princesa em 1998 e 1999, protagonizou a icônica “Mulher Gato”, foi eleita Rainha do Carnaval Paulistano em 2001 e Rainha de Bateria em 2008 e 2009. Milton Cunha a descreve como “performática, vibrante e impossível de passar despercebida”.

Além de São Paulo, Ivi também brilha no carnaval carioca. Há seis anos, desfila como destaque da Unidos de Vila Isabel na Marquês de Sapucaí. Em 2026, foi convidada para integrar o enredo da Unidos da Tijuca, personificando Maria do Canindé no carro “Quarto dos Desejos”.

A atuação de Ivi Mesquita vai além das avenidas. Ela já levou a dança brasileira a mais de dez países e, há 26 anos, dirige a MIM Produções, empresa especializada em eventos com identidade brasileira.

Serviço

O quê: Festival de Curitiba – Mostra Lúcia Camargo – “Samba: As Escolas e Suas Narrativas” por Milton Cunha

Quando: 30 de março – segunda-feira (para convidados, abertura oficial 34º Festival de Curitiba) e 31 de marco de 2026 – terça-feira (público em geral)

Onde: Pedreira Paulo Leminski – Rua João Gava – 970 – Abranches – Curitiba

Horário: 20h30

Quanto: R$ 42,50

Ingressos pelo link: ingresso.festivaldecuritiba.com.br/evento/1671/