Quatro peças do Festival de Curitiba concorrem ao “Oscar” do Teatro

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Quatro espetáculos que fazem parte da programação da Mostra Lucia Camargo da 34ª edição do Festival de Curitiba estão concorrendo ao segundo ciclo do 36º Prêmio Shell de Teatro, que premia os destaques das artes cênicas brasileiras no ano de 2025.

Criado em 1988, o Prêmio Shell de Teatro é a mais tradicional premiação da cena teatral nacional. A cerimônia acontece na noite desta quarta-feira, 18 de março, no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros.

A premiação terá a atriz Zezé Motta como grande homenageada e os mestres de cerimônia Débora Falabella, vencedora da categoria melhor atriz 2025, e Silvero Pereira.

As duas peças que tiveram seus ingressos esgotados logo no dia da abertura da bilheteria do festival são as recordistas em indicações: o espetáculo (Um) ensaio sobre a cegueira, do Grupo Galpão, e o monólogo O Motociclista no Globo da Morte, com Eduardo Moscovis.

A peça do grupo mineiro, baseada no livro de José Saramago, concorre aos prêmios de melhor direção para Rodrigo Portella, melhor atriz para Fernanda Vianna e melhor música para Federico Puppi, pela direção musical, trilha original e paisagem sonora.

(Um) Ensaio Sobre a Cegueira terá duas sessões no Teatro Guairinha, nos dias 31 de março e 1º de abril, sempre às 20h30.

O Motociclista no Globo da Morte. Foto: produção.

Quem também está indicado em três categorias de um dos mais importantes prêmios das artes cênicas nacionais é O Motociclista no Globo da Morte, que concorre ao prêmio de melhor dramaturgia para Leonardo Netto, melhor ator para Eduardo Moscovis e melhor iluminação para Ana Luzia Molinari de Simoni.

A peça tem quatro sessões nos dias 4 e 5 de abril, às 19h e às 21h, no Teatro Paiol.

A peça A Boca que Tudo Come (Do Cárcere às Ruas) concorre ao prêmio de melhor cenário, assinado por Telumi Hellen. O espetáculo tem duas sessões na Mostra Lucia Camargo, nos dias 2 e 3 de abril, no Teatro José Maria Santos.

Por fim, Chris Garrido concorre ao prêmio de melhor figurino pelo espetáculo A Máquina, remontagem do histórico espetáculo dirigido por João Falcão, que tem quatro sessões neste Festival de Curitiba nos dias 4 e 5 de abril, às 19h e às 21h, na Ópera de Arame.

A Máquina. Foto: Flora Negri.

Além das peças, uma das curadoras do Festival de Curitiba, a atriz e diretora Giovanna Soar, é uma das juradas da premiação.

34.º Festival de Curitiba

Data: De 30/3 até 12/4 de 2026

Valores: Os ingressos vão de R$00 até R$85 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller – Piso L3 (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).

Verifique a classificação indicativa e orientações do espetáculo.

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