Vanguart traz show maduro e potente para Curitiba nesta quinta

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Helio Flanders e Reginaldo Lincoln, a dupla que dá vida ao Vanguart, estão prontos para conquistar o coração do público de Curitiba com sua turnê de lançamento do álbum “Estação Liberdade“. Depois de agitar as capitais paulista e carioca, a banda chega com tudo para três apresentações que prometem ser memoráveis na região Sul.

O roteiro dessa viagem musical inclui paradas em Florianópolis (6 de março, Teatro Álvaro de Carvalho), Porto Alegre (13 de março, Teatro Simões Lopes Neto) e, para a alegria dos curitibanos, um show no dia 19 de março no Teatro Guairinha.

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Lançado em outubro pela Deck, o “Estação Liberdade” é, sem dúvida, o trabalho mais maduro e potente da dupla até hoje. O álbum é uma verdadeira viagem de trem, cheia de altos e baixos, risos e lágrimas. As letras mergulham fundo em temas como vida, morte, sonhos e a dureza do dia a dia.

No palco, o Vanguart promete um show íntimo e emocionante, misturando as novas pérolas com aqueles hits que todo mundo ama cantar junto. Prepare-se para ouvir “Luna Madre de La Selva”, que resgata aquela latinidade cuiabana dos primórdios, e “O Mais Sincero”, com aquele pop que gruda na cabeça. Ah, e não podemos esquecer da divertida “Rodo o Mundo Todo no Meu Quarto” e da intensa “Pedaços de Vida”.

Claro que os singles “A Vida É Um Trem Cheio de Gente Dizendo Tchau” e a faixa-título “Estação Liberdade” também vão marcar presença. E para a galera old school, sucessos como “Demorou Pra Ser”, “Meu Sol” e “Nessa Cidade”.

Serviço

Vanguart

Data: 19 de março, quinta-feira

Horário: 20:00

Local: Teatro Guairinha

Ingressos