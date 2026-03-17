Espetáculo sobre Vampiro de Curitiba retorna ao Teatro Novelas Curitibanas

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O Teatro Novelas Curitibanas, no bairro São Francisco em Curitiba, receberá de 18 a 29 de março o espetáculo “Que Fim Levou o Vampiro de Curitiba?”. A peça, com entrada gratuita, faz parte das comemorações dos 333 anos da cidade e marca o início da temporada teatral de 2026 nos espaços da Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

Dirigida por João Luiz Fiani, a montagem revisita a obra de Dalton Trevisan, escritor curitibano falecido em 2024. O espetáculo traz 12 contos selecionados pela crítica literária Luci Collin, mergulhando no cotidiano da capital paranaense retratado por Trevisan. No elenco estão Simone Spoladore, Alisson Diniz, Marcyo Luz, Viviane Gazotto e César Almeida.

A peça carrega um simbolismo histórico, pois em 1993, ano de inauguração do Teatro Novelas Curitibanas, estreou ali “O Vampiro e a Polaquinha”, espetáculo baseado na obra de Trevisan que se tornou um fenômeno cultural, permanecendo quatro anos em cartaz com mais de 800 apresentações.

Além deste espetáculo, a FCC programou mais de 30 montagens teatrais para 2026, totalizando cerca de 140 sessões ao longo do ano. A maioria das peças conta com apoio do Programa de Apoio, Fomento e Incentivo à Cultura de Curitiba (Paficc) e do Festival de Curitiba, que começa em abril.

As apresentações de “Que Fim Levou o Vampiro de Curitiba?” acontecem de quarta a sábado às 20h, e aos domingos às 17h e 19h. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do teatro.