Shopping em Curitiba tem oficina de Páscoa infantil com kit para customizar

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Para celebrar a Páscoa de 2026, o Pátio Batel, shopping em Curitiba, realiza a oficina “Era uma vez um Coelho”, uma proposta que une que une imaginação, afeto e aprendizado. A ação começa nesta quarta-feira (25/03) e segue até o dia 4 de abril no Lounge Bolhas, no Piso L3.

Na oficina, cada criança customiza um kit, que é composto por um livro casinha, um coelho de pelúcia e todos os elementos da rotina noturna do personagem: pijama, escova de dentes, cenoura, máscara de dormir e um pequeno cobertor. A história do livro “Era uma vez um Coelho” foi escrita pela psicóloga e autora Ana Isabel Gomes Araújo. O resultado é um universo lúdico e acolhedor que estimula bons hábitos de sono de forma natural e divertida.

As vagas são limitadas a 18 por turma. As inscrições devem ser feitas com antecedência pelo site do shopping. A oficina custa R$ 150 por criança e inclui a atividade de 45 minutos e o kit customizado. O pagamento é realizado no local no dia da oficina.

Autora é psicóloga e busca unir inspiração da maternidade a histórias com sensibilidade

A narrativa que conduz a experiência é assinada pela curitibana Ana Isabel Gomes de Araújo. Psicóloga clínica com 25 anos de atuação, ela reencontrou conexão com a infância e a escrita por meio da maternidade, transformando o convívio lúdico e o afeto diário com os filhos e sobrinhos em histórias de sensibilidade. A autora tem três livros infantis publicados – incluindo “Os brigadeiros desaparecidos”, obra selecionada em concurso do SESC Paraná.

Foto: Pátio Batel Content Lab

Oficina de Páscoa no Pátio Batel

Data: 25 de março a 4 de abril de 2026

Local: Lounge Bolhas, Piso L3 — Av. do Batel, 1868, Batel, Curitiba/PR

Valor: R$ 150 por criança (experiência de 45 minutos, kit completo: Livro Casa + Pelúcia + Acessórios)

Capacidade: 18 vagas por turma

Inscrições: Agendamento prévio via plataforma Flugo — https://flugo.com.br/p/patiobatel e pagamento realizado no local

Faixa etária recomendada: todas as idades, menores de 5 anos devem estar acompanhados de um responsável.

Horários das oficinas:

De segunda a sexta: 18h às 20h

Sábados: 15h às 20h

Domingos: 15h às 19h