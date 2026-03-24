Daiso Japan vai abrir a maior unidade do Paraná em shopping de Cascavel

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A primeira unidade da Daiso Japan em Cascavel será inaugurada no Catuaí Shopping Cascavel, na Região do Lago. Localizada no piso Brasil, a loja terá cerca de 500 metros quadrados e contará com um mix variado de produtos, que inclui desde utilidades domésticas até itens de papelaria, organização e snacks.

A nova unidade deve ser uma das maiores da rede no Paraná. Em Curitiba, por exemplo, a loja do Jockey Plaza Shopping possui 438 m². O portfólio da marca reúne cerca de 5 mil itens, com preços a partir de R$ 4,99, característica que consolidou a popularidade da rede.

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Com mais de dez unidades no estado, a expansão reforça a presença da marca no mercado paranaense. A data oficial de inauguração em Cascavel ainda não foi divulgada, mas a previsão é de que a loja comece a operar no primeiro semestre de 2026.

Popularidade no Brasil e no Japão

A Daiso Japan foi fundada em 1972 por Hirotake Yano, inicialmente como uma loja móvel chamada “Yano Shoten”, que vendia produtos a 100 ienes. Em 1991, a empresa inaugurou sua primeira loja fixa, em Takamatsu, dando início a um processo de expansão contínua.

A marca se consolidou ao oferecer produtos acessíveis, criativos e variados, conquistando consumidores não apenas no Japão, mas em diversos países. No Brasil, a rede chegou em 2012 e, em 2018, abriu sua primeira unidade no Paraná, também em Curitiba.