Mudas recém-plantadas são furtadas em avenida de Foz do Iguaçu

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Mudas de flores recém-plantadas no canteiro central da Avenida Cataratas, no bairro Boicy, em Foz do Iguaçu, foram furtadas por moradores. O caso foi registrado na semana passada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Ao todo, três mudas foram retiradas do local. As plantas serão repostas por equipes da Diretoria de Parques, Praças e Jardins. Segundo a prefeitura, já houve ocorrências semelhantes, incluindo furtos de plantas de médio porte em canteiros da Avenida Costa e Silva.

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A administração municipal investiu no plantio de cerca de 50 canteiros com flores e mudas de árvores para reforçar o paisagismo urbano. Pelas redes sociais, a prefeitura pediu a colaboração da população para preservar os espaços públicos, evitando danificar, pisotear ou retirar as plantas.

Em casos de vandalismo ou furto, a orientação é registrar denúncia por meio do aplicativo eOuve.

População pode buscar mudas gratuitamente

Moradores interessados em plantar árvores, frutíferas ou não, podem retirar mudas gratuitamente no Horto Municipal de Foz do Iguaçu. A distribuição ocorre às quintas-feiras, das 8h às 13h30, com limite de até duas mudas por pessoa a cada três meses.

Para retirar, é necessário apresentar documento pessoal e comprovante de endereço. O horto fica na Rua Carlos Kapfemberg, nº 611, na Vila Boa Esperança, atrás do Shopping Catuaí Palladium. O atendimento também é feito pelo telefone (45) 3521-9510, inclusive via WhatsApp.

*Com informações da Prefeitura de Foz do Iguaçu