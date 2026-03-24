Nova estrada de Santa Catarina será a 1ª do Sul com limite de 120 km/h

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Em breve, motoristas que saem do Paraná em direção a Florianópolis, em Santa Catarina, poderão contar com uma nova alternativa rodoviária. A ViaMar, projeto em desenvolvimento pelo governo catarinense, deve funcionar como opção à BR-101, que se conecta à BR-376 a partir de Garuva.

O projeto prevê uma rodovia com três faixas em cada sentido, ligando Joinville ao Contorno Viário da Grande Florianópolis. A nova estrada será paralela à BR-101 e terá cerca de 145 quilômetros de extensão, com velocidade máxima de até 120 km/h ao longo de todo o trajeto.

Para quem parte de Curitiba, a expectativa é de redução no tempo de viagem entre 45 minutos e 1h30. Em períodos de maior movimento, como feriados e fim de ano, o ganho pode ser ainda maior, já que o trajeto evitará pontos conhecidos de congestionamento, como Barra Velha, Balneário Piçarras e Itajaí.

Primeira rodovia a 120km/h

Rodovias com limite de 120 km/h já existem no Brasil desde 1998, como nos trechos das rodovias dos Imigrantes e dos Bandeirantes, em São Paulo. Atualmente, há seis estradas com esse limite no país.

A principal diferença da ViaMar está na proposta de permitir essa velocidade máxima em todas as faixas. Em rodovias paulistas, por exemplo, o limite varia conforme a pista. No trecho de planalto da Imigrantes, a velocidade chega a 120 km/h nas faixas da esquerda, mas é reduzida nas demais.

Na faixa intermediária da Imigrantes, a velocidade máxima é de 100km/h e, nas faixas à direita, de 80km/h. A promessa, feita pelo governador Jorginho Mello (PL), é que toda a extensão da ViaMar mantenha o limite máximo uniforme, o que pode aumentar a fluidez do tráfego.

Obra deve começar ainda neste ano

O investimento estimado para a obra é de R$ 9 bilhões, segundo o governo de Santa Catarina. O projeto será viabilizado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) de longo prazo, com previsão de início das obras ainda neste ano.

Os projetos executivos dos quatro primeiros lotes estão em elaboração desde outubro de 2024. O primeiro trecho, sob responsabilidade direta do governo estadual, terá 26,85 quilômetros e ligará o entroncamento da BR-101, em Joinville, à BR-280, em Guaramirim.

Os demais lotes serão executados pela empresa vencedora da licitação, prevista para começar em junho. A expectativa do governo é concluir toda a obra em até três anos, favorecendo uma nova rota estratégica para o deslocamento entre o Paraná e o litoral catarinense.