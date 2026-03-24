Ciclone extratropical impulsiona frente fria e traz tempestades ao Paraná

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Dois sistemas atmosféricos influenciam o tempo no Paraná nesta semana. Um ciclone extratropical começou a se formar na segunda-feira (23/3), na costa da Argentina, e impulsiona o avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil.

O maior volume de chuva deve se concentrar no Rio Grande do Sul. Ainda assim, o Paraná também terá instabilidade. Segundo a Defesa Civil do Paraná, correntes de ar em baixos níveis da atmosfera favorecem o transporte de umidade para o estado.

Com a combinação de calor e umidade, há previsão de pancadas de chuva e tempestades irregulares, principalmente nas regiões Sudeste, Oeste e Centro-Sul. Nesta terça-feira (24/3), o risco é maior nas regiões Centro e Sudoeste.

Nessas áreas, podem ocorrer chuvas intensas em curto período, com rajadas de vento, descargas elétricas e queda de granizo de forma localizada. As condições aumentam o risco de queda de galhos, alagamentos, destelhamentos, redução da visibilidade em rodovias e interrupções no fornecimento de energia.

De acordo com a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade deve perder força a partir de quinta-feira (26/3). O retorno do tempo mais firme está previsto para o fim de semana.

Chuva tarda a chegar em Curitiba

Em Curitiba, a terça e a quarta-feira (25/3) devem ser de maior nebulosidade, com baixa probabilidade de chuva. A partir de quinta-feira, as pancadas tendem a ganhar intensidade, mas seguem até sexta-feira apenas.

Mesmo com a instabilidade, as temperaturas máximas devem ficar entre 27°C e 28°C, enquanto as mínimas partem de 15°C. A sensação de abafamento deve predominar ao longo da semana.