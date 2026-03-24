Chocolate brasileiro já não é o mesmo (talvez nem seja mais chocolate) 

Você certamente já teve a impressão de que não se produzem mais chocolates como antigamente. O consumidor procura aquele gosto da infância e encontra só decepção. A sensação, para muita gente, é a de um produto mais doce, mais oleoso e menos marcante. Os chocolates mudaram ou isso é só nostalgia?

Essa percepção tem base concreta. O chocolate industrial vendido hoje no Brasil é resultado de uma equação que combina pressão de custos, regras permissivas de composição e reformulações pensadas para preservar margem, textura e vida útil do produto nas prateleiras.

Nos últimos anos, a disparada do preço do cacau no mercado internacional acelerou esse movimento, que já vinha de antes. Os chocolates encareceram, as embalagens encolheram, e a indústria passou a recorrer mais a ingredientes alternativos e a fórmulas em que o cacau perde espaço.

O que explica a mudança no chocolate?

As mudanças nos chocolates têm relação direta com a explosão do preço do cacau. A disparada foi puxada por uma quebra global de oferta. A Organização Internacional do Cacau (ICCO, na sigla em inglês) estimou um déficit de 462 mil toneladas na safra 2023/24, com estoques no menor nível em 45 anos.

Depois de anos em um patamar bem mais baixo, a cotação internacional subiu fortemente. No auge da crise, em dezembro de 2024, o cacau bateu US$ 12.931 por tonelada em Nova York.

O Brasil também sentiu a escalada. Na Bahia, a arroba do cacau saiu de R$ 200 em janeiro de 2023 para R$ 300 no fim de outubro do mesmo ano. Com matéria-prima mais cara e escassa, a indústria ganhou um incentivo extra para encontrar outras estratégias.

Chocolates têm receitas reformuladas, outro sabor

Diante desse choque, as empresas recorreram a três caminhos: aumentar preços, reduzir gramaturas e mexer na fórmula. Parte do setor passou a usar menos cacau e mais ingredientes alternativos, não derivados de cacau.

As empresas costumam compensar a redução de cacau com açúcar, leite em pó, soro de leite, xaropes e gorduras vegetais. Entre as gorduras usadas como alternativas à manteiga de cacau, estão derivados de palma e outros substitutos vegetais.

É aí que o sabor muda. Menos cacau significa menos massa e manteiga de cacau, que concentram boa parte do aroma, do amargor e da percepção sensorial do chocolate. Quando a receita ganha mais gordura, leite, açúcar ou substitutos, esse perfil fica mais diluído e genérico.

Marcas tradicionais em mutação

Há exemplos claros desse fenômeno no mercado brasileiro. Em 2014, a Nestlé anunciou nova fórmula para os tabletes Classic nas versões Ao Leite, Duo e Diplomata, além de Crunch e Alpino. A empresa informou que a composição passou a ter mais leite e ficou mais cremosa, com textura mais fina.

Outro exemplo é o Serenata de Amor, da Garoto. Em 2024, a marca anunciou uma nova receita, inspirada na original, com wafer mais crocante, mais cremosidade e mais castanha de caju.

Em várias linhas de wafers e biscoitos, também apareceram mudanças de rotulagem. Em vez de “cobertura de chocolate”, surgiram expressões como “cobertura sabor chocolate” ou “cobertura sabor chocolate ao leite”. Isso indica que a cobertura não atende ao padrão legal para ser chamada de chocolate e, em geral, leva menos cacau e mais gordura vegetal.

O Bis Original ao Leite, por exemplo, aparece em grandes redes como “wafer recheado e com cobertura sabor chocolate ao leite”. Produtos da linha Hershey’s Mais e versões wafer de Sonho de Valsa também aparecem no varejo com esse tipo de descrição.

Quais são as regras no Brasil e no exterior na produção de chocolate?

No Brasil, a regra atual permite que muitos produtos continuem sendo vendidos como chocolate mesmo quando o consumidor percebe menos sabor de cacau. Hoje vale a Resolução Direta Colegiada (RDC) 723/2022, da Anvisa, que define os padrões mínimos para esse tipo de produto.

Pela norma, um produto pode ser chamado de chocolate se tiver pelo menos 25% de sólidos totais de cacau. No caso do chocolate branco, o mínimo é de 20% de sólidos totais de manteiga de cacau. Isso ajuda a entender por que fórmulas mais diluídas ainda cabem dentro da lei.

Esse padrão é mais flexível do que o adotado no passado. Uma norma brasileira de 1978 exigia ao menos 32% de cacau. A redução do piso legal abriu mais espaço para receitas com menor presença do ingrediente que dá identidade ao chocolate.

Mas há uma tentativa de endurecer essa regra. Em 17 de março de 2026, a Câmara aprovou um projeto que eleva o mínimo do chocolate para 35% de sólidos totais de cacau, limita a 5% o uso de outras gorduras vegetais autorizadas e obriga a informar com clareza o teor de cacau no rótulo. Como o texto foi alterado pelos deputados, ele ainda precisa passar novamente pelo Senado.

No exterior, os padrões costumam ser mais rígidos ou mais claros. Na União Europeia, por exemplo, o “chocolate” com alegação de qualidade deve ter ao menos 43% de sólidos totais de cacau, incluindo 26% de manteiga de cacau.

Já nos Estados Unidos, para ser chamado de chocolate, o produto precisa cumprir padrões mínimos de composição,10% de licor de cacau no caso do chocolate ao leite. E quando há substituição por gordura vegetal, isso deve ser informado claramente no rótulo.

Os chocolates antigos eram melhores mesmo?

Para a professora de Tecnologia em Gastronomia, na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos da PUCPR Márcia Rapacci, a percepção de que os chocolates antigos eram mais gostosos não se resume à nostalgia. Segundo ela, havia diferenças sensíveis na experiência oferecida por esses produtos.

“Os chocolates de antigamente eram, em geral, percebidos como mais atraentes ao paladar por apresentarem um perfil sensorial mais equilibrado, com menor dulçor e maior destaque para as notas características do cacau”, afirma Rapacci, que é química, mestre em Ciência de Alimentos pela UEL e doutora em Tecnologia de Alimentos pela Unicamp.

Márcia destaca ainda que a textura tinha papel central nessa percepção. “Produtos com maior proporção de manteiga de cacau tendem a apresentar um derretimento mais homogêneo e agradável, o que contribui para uma liberação mais gradual dos sabores e aromas”, explica.

Qual o impacto a longo prazo?

O efeito dessas mudanças vai além do paladar. Com menos cacau e mais açúcar, o chocolate se aproxima do perfil de um ultraprocessado de pior qualidade nutricional.

A Organização Mundial da Saúde recomenda limitar o consumo de açúcares livres a menos de 10% das calorias diárias, idealmente abaixo de 5%, por associação com cárie, ganho de peso e outros agravos. Uma revisão publicada em 2024 no British Medical Journal também relacionou maior consumo de ultraprocessados a desfechos adversos na saúde.

Para a engenheira de alimentos Keliani Bordin, a troca de ingredientes tem consequência direta. “A substituição progressiva de ingredientes pode levar a um maior consumo de açúcares adicionados. E isso está associado a maior risco de ganho de peso e a alterações metabólicas, como resistência à insulina e outras doenças crônicas.”

O impacto, diz a professora da PUCPR, também atinge a educação alimentar. “A exposição contínua a produtos mais doces tende a condicionar o paladar, aumentando a preferência por sabores intensamente doces.”

Como encontrar chocolate com o “sabor da infância”?

Às vésperas da Páscoa, período em que o consumo de chocolates cresce e muita gente vai às compras, a data pode ser também uma oportunidade para escolher melhor.

“Para encontrar produtos mais próximos das formulações tradicionais, o consumidor deve observar alguns aspectos. Chocolates com maior percentual de cacau tendem a apresentar sabor mais intenso e menos doce. Além disso, uma lista de ingredientes mais curta e simples é um bom indicativo de menor grau de reformulação”, avalia a engenheira de alimentos Keliani Bordin.

A professora Márcia Rapacci segue a mesma linha, mas faz um alerta: “Busque maior porcentagem de cacau e fórmulas simples. Mas é importante considerar que o ‘sabor de infância’ também envolve memória afetiva, o que pode influenciar a forma como o consumidor percebe e compara os produtos atuais”.