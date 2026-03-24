Celeiro Festival vai transformar Pedreira em rancho, com música e churrasco

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Entre o dias 14 e 17 de maio, a Pedreira Paulo Leminski – um dos palcos mais famosos do Brasil – vai receber um festival diferente. O Celeiro Festival vai reunir algumas das maiores paixões nacionais (churrasco, cerveja e música sertaneja) em um espaço único em Curitiba, com visual incrível.

Os ingressos estão à venda e nos primeiros lotes o valor poderá ser revertido em consumação de comidas, bebidas e atrações no local.

A animação fica por conta das duplas Diego e Arnaldo, Bruno e Barreto, Carreiro e Capataz e outras atrações locais. O ingresso modalidade “Camp pista” é um passaporte com acesso livre para os 4 dias, com o valor revertido em consumação no local.

Já o passaporte VIP, válido para os 4 dias com open food e open bar, custa R$ 1320 (com taxas inclusas). Para os primeiros que comprarem esta modalidade, está incluso um KIT com copo stanley, faca e outros brindes.

Serão oferecidos vários tipos de preparo de churrasco premium, todos na brasa. Os cortes mais populares, preparador por mestres churrasqueiros, serão vendidos separadamente ou poderão ser consumidos à vontade (dependendo da modalidade de ingresso adquirida).

Além de comida e bebida boa, o Celeiro Festival vai oferecer atrações como bar suspenso, voo de balão, roda gigante e área kids.