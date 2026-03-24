Hospital pediátrico referência em Curitiba vai ganhar segunda unidade na região norte

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Curitiba está prestes a ganhar um reforço na assistência à saúde infantil. Nesta segunda-feira (23/03) aconteceu o lançamento das obras do novo Hospital-Dia Pequeno Príncipe, que será erguido no bairro Bacacheri, zona Norte da capital paranaense.

Com investimento total de R$ 70 milhões, sendo R$ 20 milhões do Governo do Estado, a nova unidade promete desafogar o atual Hospital Pequeno Príncipe e ampliar o acesso a tratamentos especializados.

O secretário de Saúde, Beto Preto, ressaltou a união de forças para viabilizar o projeto: “Existem recursos do Estado, da Assembleia Legislativa, da bancada federal em Brasília. É um momento de união para fazer o melhor pela saúde das nossas crianças”.

Estrutura do novo Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba

A nova estrutura contará com 36 leitos, seis salas cirúrgicas e 12 leitos de terapia infusional, distribuídos em três pavimentos e 7,7 mil metros quadrados. O foco será em cirurgias eletivas e atendimentos diurnos, complementando os serviços do hospital principal no Água Verde.

Foto: Zig Koch

O terreno onde será erguida a nova sede vem passando por obras desde 2024. Já foram feitos serviços de terraplanagem, macrodrenagem, pavimentação e implantação das redes de serviços essenciais. Também foram construídas estruturas como o portal de acesso e uma trincheira que permitirá separar fluxos de pedestres e veículos.

O projeto vai além da saúde, incorporando práticas sustentáveis. Quase metade do terreno de 20 hectares será dedicada a áreas verdes, incluindo um futuro jardim botânico. Iniciativas de recuperação ambiental e reciclagem de resíduos já estão em andamento.

Hospital Pequeno Príncipe

Com esta expansão, o Hospital Pequeno Príncipe, referência nacional em pediatria há mais de um século, reafirma o compromisso com a excelência no atendimento infantil. A unidade no Água Verde conta com 369 leitos, sendo 76 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Cerca de 80% dos atendimentos são feitos via Sistema Único de Saúde (SUS).

Em 2025, foram 258 mil atendimentos ambulatoriais, 20 mil procedimentos cirúrgicos e 308 transplantes. A unidade é referência nacional em tratamentos de média e alta complexidade e realiza transplantes de rim, fígado, coração, ossos e medula óssea, além de atuar em 47 especialidades e áreas de assistência em pediatria.