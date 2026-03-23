Porto de Paranaguá bate recorde de desembarque de carros elétricos

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O Porto de Paranaguá registrou o maior desembarque de veículos elétricos importados já registrado de uma só vez no Paraná. Foram 3.370 automóveis da fabricante chinesa Geely que chegaram ao terminal paranaense nesta segunda-feira (23/03), a bordo do navio Tang Hong.

A operação, que teve início na noite de domingo (22/03), envolveu mais de cem trabalhadores apenas no primeiro turno e durou 17 horas, mesmo com a chuva que atingiu a área portuária. Estivadores, profissionais de apoio, fiscais e outros agentes atuaram no processo.

“Recebemos uma média de 220 veículos por hora, registrando uma eficiência superior à de outros portos brasileiros”, afirmou o diretor de Operações Portuárias, Gabriel Vieira. A produtividade alcançada superou a média de 150 a 180 veículos por hora de outros terminais do país.

Todos os veículos descarregados serão encaminhados para o pátio da montadora Renault em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), para posterior distribuição em todo o país. A Geely é parceira da Renault no Brasil.

O crescimento das operações de veículos em Paranaguá também está relacionado à ampliação das linhas marítimas do segmento automotivo. Em 2025, o porto passou a contar com uma nova linha, consolidando-se como um dos principais corredores logísticos do setor automotivo no Brasil.

A estrutura dedicada à operação de veículos e a proximidade com montadoras instaladas no Paraná e na região Sul têm fortalecido o Porto de Paranaguá como um dos principais hubs de importação e exportação de automóveis do país. Em 2025, foram movimentados mais de 106 mil veículos nas operações de importação e exportação.