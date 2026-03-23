Aprovada

Proposta que barateia exames da CNH ganha sinal verde dos deputados do Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Alep Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 23/03/26 18h27
Alep aprova projeto que reduz valores de exames para CNH no Paraná
Foto: Detran Paraná

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou em primeiro turno, na sessão plenária desta segunda-feira (23/03), o projeto de lei 241/2026, que trata da redução dos custos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no estado.

A iniciativa do governo promove uma mudança na forma de cobrança dos exames obrigatórios, que deixam de ser classificados como taxas e passam a ser considerados preço público.

Com isso, os valores ficam mais acessíveis: o exame de aptidão física e mental passa a custar R$ 60, a avaliação psicológica R$ 120 e a junta médica especial R$ 217,02. A proposta também prevê que a fixação definitiva dos valores será regulamentada pelo Poder Executivo, respeitando os limites estabelecidos nacionalmente.

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De acordo com a justificativa, a medida adequa a legislação estadual às novas diretrizes federais, estabelecidas a partir de alterações no Código de Trânsito Brasileiro e normas da Secretaria Nacional de Trânsito. A mudança, além de promover a harmonização legal, garante maior segurança jurídica, reduz o risco de judicializações e amplia o acesso da população aos serviços de habilitação.

 

 

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