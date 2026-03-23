Motorista é flagrado a 184 km/h no Paraná; PRF registra 538 infrações de velocidade em um dia

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está apertando o cerco contra motoristas imprudentes nas rodovias da região de Cascavel, no Oeste do Paraná. Com o uso de radares móveis, as operações têm como alvo principal a redução de acidentes e a preservação de vidas nas estradas.

No último domingo (22/03), uma ação de fiscalização resultou em 538 flagrantes de veículos trafegando acima da velocidade permitida nas BRs 277, 163, 467 e 369. Um caso que chamou atenção foi registrado na BR-277, onde um condutor foi flagrado a 184 km/h.

O número de autuações por excesso de velocidade em março já chegou a 3.373 motoristas. A PRF destaca que o excesso de velocidade é um dos principais fatores de risco para acidentes graves e fatais, pois diminui o tempo de reação do condutor e aumenta significativamente a gravidade das colisões.

Multa por excesso de velocidade

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), as infrações por excesso de velocidade são classificadas em três níveis:

01 – Até 20% acima do limite: infração média, multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH;

02 – De 20% a 50% acima do limite: infração grave, multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH;

03 – Acima de 50% do limite: infração gravíssima, multa de R$ 880,41 (valor triplicado), 7 pontos na CNH, suspensão imediata do direito de dirigir e retenção da CNH.

A PRF orienta os condutores a respeitarem os limites de velocidade, manterem atenção constante à sinalização e adotarem uma condução responsável.