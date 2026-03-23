Ilha do Mel amplia horários de travessia para shows neste fim de semana

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A Ilha do Mel, no litoral do Paraná, terá uma logística especial de transporte para garantir o acesso e saída do público nos shows gratuitos nacionais, que acontecem nos dias 27 e 28 de março.

A Associação de Barqueiros das Baías do Litoral Norte do Estado do Paraná (Abaline) ampliará o horário das travessias. As embarcações partindo de Pontal do Sul funcionarão até as 21h, três horas além do habitual. No retorno, após os shows, dez barcos estarão disponíveis para levar o público de volta ao continente.

“Nunca tivemos um evento desse porte na Ilha do Mel. Será muito positivo para nossa comunidade que trabalha com turismo”, destaca Rafael Santos de Mattos, presidente da Abaline. A expectativa é de cerca de cinco mil pessoas por dia de evento, respeitando o limite diário de visitantes da Unidade de Conservação.

Programação de shows na Ilha do Mel

A programação musical promete agitar dois pontos da ilha. Na sexta-feira (27/03), a Praia de Encantadas recebe Vitor Kley às 18h30, seguido pela banda Maskavo às 20h30. No sábado (28/03), a festa se muda para a Praia de Brasília, com Lagum e Maneva nos mesmos horários, respectivamente.

As atrações estão sendo consideradas o encerramento do Verão Maior Paraná 2026.

Quanto custa a travessia para a Ilha do Mel?

O valor da travessia é de R$ 49, incluindo ida e volta. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no site da Abaline. O embarque acontece no Terminal de Pontal do Sul, localizado na Alameda do Café, s/nº.