Paraná têm 22,9 mil vagas com carteira assinada; veja como se inscrever

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O mercado de trabalho paranaense inicia a semana com um cenário promissor para quem busca oportunidades de emprego formal. As Agências do Trabalhador do estado disponibilizam 22.919 vagas com carteira assinada em todas as regiões, abrangendo diversos setores e níveis de escolaridade.

O setor industrial, especialmente o de alimentos, e o comércio se destacam na oferta de vagas. As funções com maior número de oportunidades são:

Alimentador de linha de produção: 6.597 vagas Abatedor: 1.498 vagas Operador de caixa: 879 vagas

A Regional de Cascavel lidera o ranking estadual com 5.432 postos abertos, impulsionada pelos setores industrial e agroindustrial. As principais demandas são: Auxiliar de linha de produção (2.046 vagas) e abatedor (987 vagas)

Curitiba e Região Metropolitana ocupam o segundo lugar, com 4.236 oportunidades concentradas na indústria, serviços e comércio. Campo Mourão aparece em terceiro, ofertando 2.927 vagas.

Outras regionais com expressiva oferta de empregos são Foz do Iguaçu (2.258), Londrina (1.944) e Maringá (1.530), todas com forte demanda por alimentadores de linha de produção.

Oportunidades para diferentes perfis profissionais

Além das vagas operacionais, as Agências do Trabalhador oferecem oportunidades em cargos técnicos, administrativos e de nível superior, bem como vagas de estágio. Essas ofertas estão concentradas principalmente em Curitiba e na Região Metropolitana, ampliando as possibilidades para jovens e profissionais em busca de recolocação no mercado.

O cenário atual reforça o avanço consistente na geração de empregos em todo o território paranaense, abrangendo diferentes setores e perfis profissionais. Para os interessados em concorrer às vagas, recomenda-se entrar em contato com a Agência do Trabalhador mais próxima para obter informações sobre o processo de inscrição e seleção.