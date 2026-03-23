Notícias

Onde estará o caminhão do lixo tóxico em Curitiba nesta segunda

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 23/03/26 08h12
Serviços móveis Caminhão coleta de lixo tòxico e produtos. Curitiba, 30/01/2026 Foto: Levy Ferreira/SECOM

A Prefeitura de Curitiba oferece serviços itinerantes, em diferentes pontos da cidade, para atendimento ao cidadão. Veja onde estão.

COLETA DO LIXO TÓXICO

Local: Terminal Pinheirinho – Antonio Pires Viana, próximo ao Supermercado Assaí
Horário: 7h30 às 15h 

SINE MÓVEL

Complexo Social de Curitiba – Depen,  Av. Monteiro Tourinho, 1506 – Atuba;
Rua Marechal Deodoro, 418 – Centro;
Rua da Cidadania Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso
Horário: 9h às 15h

CONSULTÓRIO NA RUA

Local: Largo da Ordem 
Horário: 9h às 12h

FALA MÓVEL

Unidades volantes do programa de consultas públicas Fala Curitiba, para o público sugerir melhorias para a cidade

MANHÃ

  • Banco do Brasil – Rua José de Oliveira Franco, 2837 – Bairro Alto
  • US Iracema – Rua Prof Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia
  • Terminal do Cabral – Av. Paraná – Cabral
  • EM Professora Nansyr Cecato Cavichiol – Rua Francisco Parolin, 900 – Parolin

TARDE

  • Farmácia Droga Raia  –  Rua Alberico Flores Bueno, 1400 – Bairro Alto
  • EM Irati – Av. Jorn. Aderbal G. Stresser, 775 – Cajuru
  • Praça 19 de Dezembro  –  Praça 19 de Dezembro – São Francisco
  • US Parolin – Rua Sergipe, 59 – Parolin


FEIRAS

Nossa Feira Centro
Rua Paula Gomes 40 – Praça Dezenove de Dezembro – Centro
Horário: 10h às 18h

Nossa Feira Jardim Primavera
Rua Dona Barbara Cid, s/n – entre a Av. Senador Salgado Filho e Rua Simão Brante  – Uberaba
Horário: 15h às 20h

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google