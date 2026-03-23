Curso grátis em parceria com o Google no Paraná: 10 mil vagas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná, em parceria com a multinacional de tecnologia Google, está com inscrições abertas para um curso online gratuito em fundamentos de computação. São 10 mil vagas destinadas a estudantes de graduação e pós-graduação das áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) de instituições de ensino superior públicas e privadas.

As inscrições podem ser feitas até dia 2 de abril neste link. As Aulas têm início previsto para dia 8 de abril podem ser realizadas até 2 de abril e o início das aulas está previsto para 8 do mesmo mês.

O programa de formação terá duração de cinco semanas com carga horária total de 40 horas. O conteúdo programático conta com oito módulos, sendo quatro teóricos e o restante de atividades práticas. As temáticas de ensino abrangem desde fundamentos de infraestrutura e redes até os pilares de segurança digital, com aprendizado avançado em inteligência artificial e armazenamento de dados.

O curso também prevê uma sessão específica de mentoria de carreira. Além de universitários, a iniciativa também contempla pessoas interessadas em atuar na área de tecnologia com idade a partir de 18 anos.

É importante que os participantes tenham conhecimento básico em ferramentas de TI e linguagens de programação. Os concluintes estarão habilitados para participar de uma feira online de oportunidades que será realizada em junho deste ano com possibilidade de ingresso no mercado de trabalho.

Em 2024, o governo estadual viabilizou a concessão de 10 mil licenças para a participação de estudantes das universidades estaduais do Paraná em uma variedade de cursos da Google. Na prática, essa ação contribui para capacitar os estudantes da rede estadual de ensino superior para os desafios profissionais, principalmente em áreas da tecnologia, como inteligência artificial, análise de dados e computação em nuvem.