Clássico ballet Giselle será apresentado no Guaíra, em Curitiba

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Já estão à venda os ingressos para as apresentações do clássico ballet “Giselle”, apresentado pela premiada Curitiba Cia. de Dança.

Nos dias 15 e 17 de abril, às 20h, o tradicional palco do Teatro Guaíra recebe a montagem, que é uma das mais consagradas de todo o mundo, contando com a participação de Ana Botafogo.

O espetáculo explora temas como amor, traição e as consequências da infidelidade e do poder redentor do amor verdadeiro, em uma celebração da técnica e da graça dos personagens. No segundo ato, o contraste entre o mundo dos vivos e o reino dos espíritos ganha vida, criando uma atmosfera de mistério e magia.

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“O ballet Giselle é uma peça fundamental no repertório das principais companhias de ballet do mundo. Desde a sua estreia, no século XIX, ela segue sendo uma obra que desafia e inspira bailarinos e coreógrafos até os dias de hoje”, comenta Nicole Vanoni, diretora artística e fundadora da Curitiba Cia de Dança.

“É uma honra poder contar com a participação de Ana Botafogo em mais uma clássica apresentação de ‘Giselle’. Ela, que é uma das principais responsáveis por disseminar a arte da dança pelo Brasil, segue inspirado dançarinos e aspirantes por onde passa”, completa Nicole.

Com estreia em 1841, o ballet clássico “Giselle” foi coreografado por Jean Coralli e Jules Perrot, com a colaboração de Marius Petipa em algumas versões, e música composta por Adolphe Adam.

Giselle é uma jovem camponesa que se apaixona por Albrecht, um nobre disfarçado de camponês, que promete amor eterno à jovem, mas esconde sua verdadeira identidade e seu compromisso com outra mulher da nobreza. Ao descobrir a verdade, Giselle fica devastada e morre de desgosto. Ela se torna um “wili”, uma alma penada de jovens mulheres que morreram antes do casamento, condenadas a dançar à noite e atrair homens infiéis para a morte.

No segundo ato, Albrecht visita o túmulo de Giselle, onde é confrontado pelas wilis, lideradas pela Rainha Myrtha. Giselle intercede por ele, protegendo-o dos poderes malignos das almas até o amanhecer, quando é salvo pela força do amor de Giselle.

Ana Botafogo interpreta Bathilde, noiva de Albrecht. Além disso, o espetáculo também contará com a participação de Juliana Valadão e Cícero Gomes, primeira e primeiro bailarinos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, interpretando Giselle e Albrecht, respectivamente.

Os ingressos estão à venda pelo Disk Ingressos com valores a partir de R$45 (meia-entrada) + taxa adm. Mais informações pelo site oficial www.curitibaciadedanca.com.br e pelas redes sociais oficiais: @curitibaciadedanca.

Serviço:

Ballet Giselle

Datas: 15 e 17 de abril

Horário: 20h

Local: Teatro Guaíra (R. XV de Novembro, 971 – Centro)

Ingressos: a partir de R$45 (meia-entrada) + taxa adm pelo Disk Ingressos.

Site oficial: www.curitibaciadedanca.com.br

Rede social oficial: @curitibaciadedanca

Projeto realizado por meio da Lei Rouanet

Patrocínio: Sanepar, Festval, Quimagraf e Madero

Realização: Curitiba Cia de Dança e Paraná Cultura

Apoio: Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura de Curitiba, Teatro Guaíra, Governo do Estado do Paraná.

Apoio Cultural: Ministério da Cultura – Governo do Brasil – Do Lado do Povo Brasileiro, Princesa dos Campos e Obatalá.