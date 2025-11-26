Shopping de Curitiba inaugura nova loja de gigante dos cosméticos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Natura acaba de inaugurar uma nova loja na capital. Localizada no Shopping Curitiba, o espaço chega com a proposta de oferecer uma experiência de compra mais acolhedora, alinhada ao conceito de “Bem Estar Bem” da marca.

Um dos destaques da nova unidade é a área dedicada ao spa de mãos e uma pia de experimentação, onde os clientes podem testar texturas, fragrâncias e tratamentos e tirar dúvidas antes da compra.

O público irá encontrar o portfólio completo da marca, desde as linhas de perfumaria e cuidados com o corpo até produtos para cabelo, infantil e os clássicos da marca. São itens recomendados para presentear neste fim de ano.

A abertura da loja da Natura faz parte da expansão do mix de ofertas do Shopping Curitiba. Somente no primeiro semestre de 2025, sete novas marcas abriram as portas no local. Dessa forma, a Natura se junta à Crocs, AçoBrasil, Chiquinho Sorvetes, Tropical Banana, Chef Vergé e Armazém 71.

Além das lojas, a rede Cineflix abriu as portas no Shopping Curitiba com três salas de exibição de alto nível, poltronas reclináveis ultra confortáveis, sistema de som Dolby digital 7.1 e projetores Laser Christie.

