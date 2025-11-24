Shopping em Curitiba realiza Black Friday com descontos de até 70%

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Shopping Mueller, em Curitiba, realiza na sexta-feira (28/11) a Black Friday com descontos que chegam a 70% em diversas categorias, incluindo moda, acessórios, tecnologia, beleza e itens para casa. Neste dia, o shopping terá horário de funcionamento especial, das 8h às 22h. As principais ofertas poderão ser acompanhadas pelo Instagram do local.

Além dos descontos, durante a Black Friday, todas as compras realizadas no Mueller irão gerar cupons em triplo para participar da promoção de Natal “Compre & Concorra”, que sorteará um BMW X2 xDrive20i modelo 25/26. A promoção é válida exclusivamente para compras realizadas no dia 28 de novembro nas trocas realizadas via aplicativo.

A campanha de Natal do Shopping Mueller vai até o dia 5 de janeiro de 2026. A cada R$ 500 em compras, o consumidor recebe um cupom. Para participar da promoção, basta cadastrar as notas fiscais nos totens de autoatendimento no Lounge de Trocas instalado no Piso L3, ao lado da entrada Mateus Leme, ou pelo aplicativo “Shopping Mueller”. O sorteio será realizado no dia 6 de janeiro, às 19h, com transmissão ao vivo pelo Instagram. A divulgação do resultado acontece nas redes sociais do Mueller e no site.

Serviço – Black Friday Shopping Mueller

Data: 28 de novembro (sexta-feira)

Descontos: até 70%

Horário: Das 8h às 22h

Instagram: @muellercwb

Local: Shopping Mueller (Av. Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico)