Restaurante Tijolo encerra atividades em Curitiba; Royalty assume e amplia cafeteria

Depois de quase seis anos de funcionamento, o restaurante Tijolo se despediu dos clientes neste domingo (28). O estabelecimento encerrou definitivamente as atividades no Centro Histórico de Curitiba. A operação dará lugar à expansão da Royalty Café, marca curitibana especializada em cafés especiais, que passará a ocupar um espaço maior no complexo SFCO179.

A Royalty adquiriu a operação do Tijolo e prepara a reabertura do espaço com sua própria identidade, ampliando a atuação no endereço da Rua São Francisco, 179.

O encerramento foi comunicado pelos proprietários do Tijolo em uma publicação nas redes sociais. “Foi uma história vitoriosa que chega ao fim com um final feliz”, diz a mensagem. Além disso, a equipe agradeceu clientes, funcionários e fornecedores que fizeram parte da trajetória da casa ao longo dos quase seis anos de funcionamento.

Os proprietários também informaram que alguns parceiros permanecerão na nova operação. Assim, fica no cardápio a torta de caramelo salgado da Cozinha Jardim. Também continuam os vinhos brasileiros da Lasino, bem como as cervejas artesanais da Xamã, produtos que continuarão disponíveis no futuro espaço da Royalty.

“O espaço em breve será reaberto com a pegada e a identidade da Royalty, e temos a confiança de que todos vocês seguirão sendo muito bem recebidos”, afirma a publicação.

Inaugurado no fim de 2019, o Restaurante Tijolo conquistou espaço na cena gastronômica curitibana. Sobretudo tinha como proposta a cozinha contemporânea, ambiente descontraído e cardápio que valorizava ingredientes brasileiros. Tinha também uma ampla oferta de pratos vegetarianos e veganos. Ao longo dos anos, o restaurante se tornou palco de eventos gastronômicos, apresentações de jazz, festivais de vinho e outras atividades culturais realizadas em parceria com o SFCO179.

Revitalização do Centro Histórico

A mudança também representa mais um capítulo da transformação do SFCO179. O espaço instalado em um imóvel histórico da Rua São Francisco passou por um projeto de recuperação e revitalização urbana.

O complexo reúne diferentes operações voltadas à gastronomia, cultura e economia criativa. Além disso, a Royalty torra os próprios cafés especiais no local. Ao mesmo tempo, o endereço abriga uma fábrica de chocolates e espaços destinados a exposições, cursos e eventos culturais. Assim, o projeto busca devolver vida a um dos imóveis históricos do Centro de Curitiba.