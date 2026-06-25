Bar inspirado em frase de Leminski abre no Batel com foco em frutos do mar

O Nacional Bar & Mar acaba de abrir as portas no Batel, em Curitiba, com uma proposta que mistura o clima descontraído de um bar e a experiência gastronômica de um restaurante. A casa aposta em um cardápio voltado aos frutos do mar, com opções que vão de petiscos a pratos principais preparados na brasa.

Inspirado na frase do escritor curitibano Paulo Leminski: “O Rio de Janeiro é o mar, Curitiba é o bar”, o gastrobar reúne receitas com influência brasileira, mediterrânea e europeia. O projeto leva a assinatura do chef João Gabriel Nunes, sócio da casa ao lado do empresário Luiz Eduardo Motta, conhecido como Piratinha.

Além de mais de 30 opções de petiscos, o Nacional Bar & Mar oferece cerca de 20 pratos principais, bem como receitas individuais, opções para compartilhar e pratos infantis.

Cardápio de frutos do mar

Entre os destaques do cardápio estão o Arroz com Frutos do Mar, preparado com lula, camarões, vôngole e mariscos, o Polvo na Brasa e o Peixe do Dia na Brasa servido com risoto de limão-siciliano. Além disso, outra sugestão é o Strogonoff de Camarão da Maria Pia, criado em homenagem à mãe de Piratinha. Os pratos individuais custam entre R$ 97 e R$ 138.

Para quem prefere dividir a refeição, o restaurante oferece Moqueca de Peixe, Moqueca Mista, Bobó de Camarão-Rosa e o Peixe do Dia na Brasa. Conforme a disponibilidade, o pescado pode ser tainha, robalo, anchova, olhete, olho-de-cão ou carapau. Os pratos acompanham arroz de castanhas, vinagrete, farofa e pirão. Os valores variam entre R$ 179 e R$ 289.

Outra opção é a Parrillada do Mar, preparada com polvo, camarão, lula, lagostim, calda de lagosta e peixe grelhado na brasa. O prato custa R$ 267.

Serviço

Nacional Bar & Mar

Rua Comendador Araújo, 731, Batel, Curitiba

Terça a quinta, das 18h às 23h55; sexta, das 17h às 23h55; sábado, do meio-dia às 23h55; domingo, do meio-dia às 17h

Telefone para reservas: (41) 98509-5998.