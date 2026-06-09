Gastronomia

Tradicional restaurante coreano de São Paulo abre unidade na Grande Curitiba

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 09/06/26 19h39
Portal da Coreia, restaurante coreano de São Paulo, chega a Fazenda Rio Grande, na Grande Curitiba
Prato coreano com carne de porco. Foto: Depositphotos | Imagem ilustrativa

Os apreciadores da culinária coreana ganham uma nova opção para conhecer em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Inaugurou no início de junho o Portal da Coreia, restaurante que conta com uma unidade em São Paulo desde 2009.

Comandado pela empresária Regina Hwang, a unidade em São Paulo aposta em pratos típicos da gastronomia oriental, com sopas, risotos, frutos do mar e o tradicional churrasco coreano.

Na capital paulista, o estabelecimento está no bairro Liberdade, principal polo de culinária asiática da cidade.

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O Portal da Coreia em Fazenda Rio Grande fica na Rua Manoel Claudino Barbosa, 1355, no bairro Pioneiros, e funciona das 18h às 21h.

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