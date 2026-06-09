Tradicional restaurante coreano de São Paulo abre unidade na Grande Curitiba

Os apreciadores da culinária coreana ganham uma nova opção para conhecer em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Inaugurou no início de junho o Portal da Coreia, restaurante que conta com uma unidade em São Paulo desde 2009.

Comandado pela empresária Regina Hwang, a unidade em São Paulo aposta em pratos típicos da gastronomia oriental, com sopas, risotos, frutos do mar e o tradicional churrasco coreano.

Na capital paulista, o estabelecimento está no bairro Liberdade, principal polo de culinária asiática da cidade.

O Portal da Coreia em Fazenda Rio Grande fica na Rua Manoel Claudino Barbosa, 1355, no bairro Pioneiros, e funciona das 18h às 21h.