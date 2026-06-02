Festival gastronômico reúne 36 restaurantes até 28 de junho

Até o próximo dia 28 de junho, Curitiba recebe mais uma edição do Restaurant Week. Nesta 31ª edição, serão 36 restaurantes participantes, entre eles alguns estreantes no festival. Eventos como esse são boas oportunidades para conhecer restaurantes novos e pagar preços menores por menus completos, com entrada, prato principal e sobremesa.

Na edição atual, o Restaurant Week entra no clima da Copa do Mundo e tem uma temática chamada: “A Cozinha dos Campeões”. Os participantes aderem à proposta de traduzir, em menus exclusivos, diferentes estilos, ingredientes e interpretações.

Os menus são divididos nas tradicionais categorias Tradicional, Plus e Premium, oferecendo opções para diferentes perfis de público e experiências. Os valores serão: Tradicional (R$ 68,90 no almoço e R$ 89,90 no jantar); Plus (R$ 89 no almoço e R$ 109 no jantar); e Premium (R$ 109 no almoço e R$ 149 no jantar).

A grande novidade desta edição é o lançamento do Menu Kids Week, pensado especialmente para o público infantil. Com prato único no valor de R$ 39,90, disponível tanto no almoço quanto no jantar, a proposta amplia ainda mais o caráter democrático e familiar do festival.

Entre as casas estreantes estão:

Adega Prudente

Burratatá

Giuli Ristorante

Italy Gourmet

La Boca Bar y Cocina

Marcondes Cozinha Autoral

Marie Vin & Bistrot

Pepita Tapas y Vinos

Restaurante Alecrim

Restaurante Cais da Ribeira

Ristorante Mangiatto Bene

Soleil Café & Eventos

Tortuffi Cocina Moderna.

Os demais estabelecimentos participantes da edição são:

A Sacristia

Aish Baladi Gastronomia Árabe

Aish Baladi – Shopping Palladium

Anarco Empório e Restaurante – Batel

Anarco Empório e Restaurante – Centro

Cantina do Délio – Batel

Cantina do Délio – Itupava

Casa Varela

Donna Taça

Gyozabar

Limoeiro Casa de Comidas

Luponero Restaurante

Paco Cocina y Bar

Parmè Casa de Parmegianas

Pede Thai Restobar – Água Verde

Pede Thai RestoBar – Centro

Saanga

Sforno Trattoria & Pizzaria

Spaccio Gourmet

Swadisht Cozinha Indiana

Thai Restaurante Thailandês

Tuk Tuk.



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Ação social do festival gastronômico

Além da experiência gastronômica, a Curitiba Restaurant Week também reforça seu compromisso social. Durante o evento, os clientes poderão contribuir com a doação de R$ 2 por menu vendido para o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, organização parceira desta edição.

“A participação do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo na Restaurant Week reforça como Curitiba tem a capacidade de unir gastronomia, solidariedade e impacto social em uma mesma iniciativa. Ao contribuir durante o festival, o público ajuda diretamente na manutenção de 481 mil atendimentos realizados pela Organização, apoiando um trabalho contínuo de cuidado e atendimento especializado”, comemora João Castilho, coordenador de Captação.