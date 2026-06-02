Festival gastronômico reúne 36 restaurantes até 28 de junho

Até o próximo dia 28 de junho, Curitiba recebe mais uma edição do Restaurant Week. Nesta 31ª edição, serão 36 restaurantes participantes, entre eles alguns estreantes no festival. Eventos como esse são boas oportunidades para conhecer restaurantes novos e pagar preços menores por menus completos, com entrada, prato principal e sobremesa.
Na edição atual, o Restaurant Week entra no clima da Copa do Mundo e tem uma temática chamada: “A Cozinha dos Campeões”. Os participantes aderem à proposta de traduzir, em menus exclusivos, diferentes estilos, ingredientes e interpretações.
Os menus são divididos nas tradicionais categorias Tradicional, Plus e Premium, oferecendo opções para diferentes perfis de público e experiências. Os valores serão: Tradicional (R$ 68,90 no almoço e R$ 89,90 no jantar); Plus (R$ 89 no almoço e R$ 109 no jantar); e Premium (R$ 109 no almoço e R$ 149 no jantar).
A grande novidade desta edição é o lançamento do Menu Kids Week, pensado especialmente para o público infantil. Com prato único no valor de R$ 39,90, disponível tanto no almoço quanto no jantar, a proposta amplia ainda mais o caráter democrático e familiar do festival.
Entre as casas estreantes estão:
- Adega Prudente
- Burratatá
- Giuli Ristorante
- Italy Gourmet
- La Boca Bar y Cocina
- Marcondes Cozinha Autoral
- Marie Vin & Bistrot
- Pepita Tapas y Vinos
- Restaurante Alecrim
- Restaurante Cais da Ribeira
- Ristorante Mangiatto Bene
- Soleil Café & Eventos
- Tortuffi Cocina Moderna.
Os demais estabelecimentos participantes da edição são:
- A Sacristia
- Aish Baladi Gastronomia Árabe
- Aish Baladi – Shopping Palladium
- Anarco Empório e Restaurante – Batel
- Anarco Empório e Restaurante – Centro
- Cantina do Délio – Batel
- Cantina do Délio – Itupava
- Casa Varela
- Donna Taça
- Gyozabar
- Limoeiro Casa de Comidas
- Luponero Restaurante
- Paco Cocina y Bar
- Parmè Casa de Parmegianas
- Pede Thai Restobar – Água Verde
- Pede Thai RestoBar – Centro
- Saanga
- Sforno Trattoria & Pizzaria
- Spaccio Gourmet
- Swadisht Cozinha Indiana
- Thai Restaurante Thailandês
- Tuk Tuk.
- Clique para ver os cardápios oferecidos
Ação social do festival gastronômico
Além da experiência gastronômica, a Curitiba Restaurant Week também reforça seu compromisso social. Durante o evento, os clientes poderão contribuir com a doação de R$ 2 por menu vendido para o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, organização parceira desta edição.
“A participação do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo na Restaurant Week reforça como Curitiba tem a capacidade de unir gastronomia, solidariedade e impacto social em uma mesma iniciativa. Ao contribuir durante o festival, o público ajuda diretamente na manutenção de 481 mil atendimentos realizados pela Organização, apoiando um trabalho contínuo de cuidado e atendimento especializado”, comemora João Castilho, coordenador de Captação.