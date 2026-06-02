Bolo de Santo Antônio: onde encontrar em Curitiba

Uma das tradições mais gostosas desta época do ano são os Bolos de Santo Antônio. Desde o início da década de 1990, Curitiba comemora o dia do “Santo Casamenteiro” (13 de junho) com a venda de fatias de bolo que podem ou não trazer uma medalhinha ou imagem do santo. Diz a tradição que quem a encontra vai casar no próximo ano. Na capital paranaense, várias paróquias mantêm a tradição.

A devoção ao santo vem de séculos, mas nas últimas décadas virou sensação entre os curitibanos. A pioneira dessa tradição foi a Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões, localizada na Praça Rui Barbosa, bem no Centro da cidade. Os frades franciscanos e a comunidade local decidiram criar o bolo como uma forma de celebrar a Trezena de Santo Antônio (os 13 dias de orações que antecedem o dia do santo), além de arrecadar fundos para as obras sociais e a manutenção da igreja.

Na Paróquia de Santo Antônio, localizada no bairro Boa Vista, a Trezena é um dos eventos mais aguardados do ano pela comunidade. Serão dias de oração, celebrações, bênçãos especiais, convivência fraterna e momentos de espiritualidade. Além das missas e transmissões diárias, há uma praça de alimentação com várias opções, além do bolo de Santo Antônio.

O frei Edmilson, pároco da comunidade, reforça o convite para a Trezena, que neste ano celebra mais do que Santo Antônio. “A novidade da nossa Trezena é que nós não vamos lembrar só de Santo Antônio, mas do seu pai e fundador da ordem religiosa de Santo Antônio, São Francisco de Assis. Este ano a igreja instituiu , através do Papa Leão XIII, o ano jubilar pela Páscoa, pelos 800 anos da morte de São Francisco”. Segundo o frei, a meditação diária será com base na oração de São Francisco de Assis, verso por verso.

Bolo de Santo Antônio em várias paróquias

Segundo o frei Edmilson, o bolo será vendido todos os dias. “O bolo é sempre feito no dia anterior, confeitado de manhã cedo e já vendido no dia no nosso salão paroquial. A novidade este ano, além da imagemzinha que nós estamos distribuindo nos bolos, é que nós ganhamos um par de alianças de ouro que vamos sortear entre todos que adquirirem o bolo”, contou.

Para concorrer, quem for até a paróquia preenche um cupom e participa do sorteio, que será no dia 14, logo após a festa. “A nossa expectativa é que sejam vendidas 28 mil fatias, mas serão apenas 10 mil santinhos”, completa o frei, que diz ainda que todos os anos os fiéis que conseguiram seus companheiros retornam para agradecer.

Onde encontrar os bolos de Santo Antônio em Curitiba?

Paróquia Santo Antônio do Boa Vista: Avenida Paraná, 1939, Boa Vista

Paróquia Imaculada Conceição / Guabirotuba: Rua Dr. Alcides Vieira Arcoverde, 244, Guabirotuba

Paróquia Santo Antônio do Uberaba: Rua Augusto Zibarth, 214 – Uberaba

Santuário São Francisco de Assis: Avenida Francisco Derosso, 715 – Xaxim (acesso pela Rua Innocente Rebellato, 183) Horário: a partir do meio-dia

Paróquia Santo Antônio do Orleans: Rua Ladislau Biernaski, 1, Orleans Horário: a partir das 9h

Paróquia Bom Jesus dos Perdões: Praça Rui Barbosa Horário: das 6h30 às 20h30

Paróquia São José / Capão Raso: Rua Albino Vico, 32 – Capão Raso, Curitiba

Paróquia Sagrada Família / CIC: Rua Pedro Gusso, 4451, CIC Horário: das 9h às 21h

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Belém: Endereço: Rua Amador Bueno, 627, Cajuru

Paróquia do Divino Espírito Santo: Rua Mateus Leme, 1855, Centro Cívico

Paróquia Santa Quitéria: Rua Prof. Fábio de Souza, 1126, Santa Quitéria

Paróquia Nossa Senhora das Graças e Santa Gema Galgani: Rua Santa Gema Galgani, 77 – Barreirinha, Curitiba