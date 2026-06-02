Bolo de Santo Antônio: onde encontrar em Curitiba

Uma das tradições mais gostosas desta época do ano são os Bolos de Santo Antônio. Desde o início da década de 1990, Curitiba comemora o dia do “Santo Casamenteiro” (13 de junho) com a venda de fatias de bolo que podem ou não trazer uma medalhinha ou imagem do santo. Diz a tradição que quem a encontra vai casar no próximo ano. Na capital paranaense, várias paróquias mantêm a tradição.
A devoção ao santo vem de séculos, mas nas últimas décadas virou sensação entre os curitibanos. A pioneira dessa tradição foi a Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões, localizada na Praça Rui Barbosa, bem no Centro da cidade. Os frades franciscanos e a comunidade local decidiram criar o bolo como uma forma de celebrar a Trezena de Santo Antônio (os 13 dias de orações que antecedem o dia do santo), além de arrecadar fundos para as obras sociais e a manutenção da igreja.
Na Paróquia de Santo Antônio, localizada no bairro Boa Vista, a Trezena é um dos eventos mais aguardados do ano pela comunidade. Serão dias de oração, celebrações, bênçãos especiais, convivência fraterna e momentos de espiritualidade. Além das missas e transmissões diárias, há uma praça de alimentação com várias opções, além do bolo de Santo Antônio.
O frei Edmilson, pároco da comunidade, reforça o convite para a Trezena, que neste ano celebra mais do que Santo Antônio. “A novidade da nossa Trezena é que nós não vamos lembrar só de Santo Antônio, mas do seu pai e fundador da ordem religiosa de Santo Antônio, São Francisco de Assis. Este ano a igreja instituiu , através do Papa Leão XIII, o ano jubilar pela Páscoa, pelos 800 anos da morte de São Francisco”. Segundo o frei, a meditação diária será com base na oração de São Francisco de Assis, verso por verso.
Bolo de Santo Antônio em várias paróquias
Segundo o frei Edmilson, o bolo será vendido todos os dias. “O bolo é sempre feito no dia anterior, confeitado de manhã cedo e já vendido no dia no nosso salão paroquial. A novidade este ano, além da imagemzinha que nós estamos distribuindo nos bolos, é que nós ganhamos um par de alianças de ouro que vamos sortear entre todos que adquirirem o bolo”, contou.
Para concorrer, quem for até a paróquia preenche um cupom e participa do sorteio, que será no dia 14, logo após a festa. “A nossa expectativa é que sejam vendidas 28 mil fatias, mas serão apenas 10 mil santinhos”, completa o frei, que diz ainda que todos os anos os fiéis que conseguiram seus companheiros retornam para agradecer.
Onde encontrar os bolos de Santo Antônio em Curitiba?
- Paróquia Santo Antônio do Boa Vista: Avenida Paraná, 1939, Boa Vista
- Paróquia Imaculada Conceição / Guabirotuba: Rua Dr. Alcides Vieira Arcoverde, 244, Guabirotuba
- Paróquia Santo Antônio do Uberaba: Rua Augusto Zibarth, 214 – Uberaba
- Santuário São Francisco de Assis: Avenida Francisco Derosso, 715 – Xaxim (acesso pela Rua Innocente Rebellato, 183) Horário: a partir do meio-dia
- Paróquia Santo Antônio do Orleans: Rua Ladislau Biernaski, 1, Orleans Horário: a partir das 9h
- Paróquia Bom Jesus dos Perdões: Praça Rui Barbosa Horário: das 6h30 às 20h30
- Paróquia São José / Capão Raso: Rua Albino Vico, 32 – Capão Raso, Curitiba
- Paróquia Sagrada Família / CIC: Rua Pedro Gusso, 4451, CIC Horário: das 9h às 21h
- Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Belém: Endereço: Rua Amador Bueno, 627, Cajuru
- Paróquia do Divino Espírito Santo: Rua Mateus Leme, 1855, Centro Cívico
- Paróquia Santa Quitéria: Rua Prof. Fábio de Souza, 1126, Santa Quitéria
- Paróquia Nossa Senhora das Graças e Santa Gema Galgani: Rua Santa Gema Galgani, 77 – Barreirinha, Curitiba