Negócios

Mais empregos e interiorização; franquias avançam no Paraná e movimentam bilhões

7 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Patrícia Biazetto - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 02/06/26 11h34
Número de franquias no Paraná aumenta e estado é um dos mais promissores neste tipo de negócio. Foto: Imagem gerada por IA / Gemini

O mercado de franquias segue em ritmo de expansão no Paraná. No primeiro trimestre de 2026, o setor movimentou R$ 5,26 bilhões no estado, resultado 8,87% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. O desempenho veio acompanhado pelo aumento de 5% no número de operações e de 5,25% na geração de empregos, consolidando o Paraná entre os principais mercados do franchising brasileiro

Os dados das Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostram que o estado encerrou março com 14,8 mil unidades franqueadas em funcionamento, ante 14 mil no primeiro trimestre de 2025. No mesmo período, o número de empregos diretos gerados pelas franquias saltou de 122,5 mil para quase 129 mil postos de trabalho. 

O avanço ocorre em um cenário de recuperação do consumo, fortalecimento do empreendedorismo e busca crescente por modelos de negócios já testados pelo mercado. Além disso, a presença de cidades médias e grandes distribuídas por todas as regiões do Paraná tem contribuído para a interiorização dos investimentos e para o fortalecimento das redes fora dos grandes centros. 

“Os resultados do primeiro trimestre de 2026 reforçam a força do setor de franquias paranaense e demonstram que o setor continua em trajetória consistente de crescimento. São indicadores que refletem a confiança dos empreendedores no modelo de franquias e a capacidade das redes de se adaptarem às novas demandas do mercado”, afirma Leonardo dos Anjos, diretor regional da ABF Sul. 

O faturamento superior ao crescimento do número de unidades também chama atenção. Enquanto a expansão das operações foi de aproximadamente 5%, a receita cresceu quase 9%, indicando ganhos de produtividade e maturidade do setor. 

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“Também destaco que o crescimento do faturamento acima da expansão das operações mostra um mercado mais maduro e eficiente, com redes fortalecidas e unidades mais produtivas. O Paraná segue se consolidando como um dos principais polos de franquias brasileiro, impulsionado pelo empreendedorismo, pela força das cidades do interior e pela diversificação dos segmentos”, destaca Dos Anjos. 

Saúde, beleza e alimentação puxam crescimento 

Entre os segmentos avaliados, Saúde, Beleza e Bem-Estar foi o principal responsável pela movimentação financeira no estado. O setor faturou mais de R$ 1,36 bilhão no primeiro trimestre, crescimento de 15,2% em relação ao mesmo período de 2025. 

Na sequência aparecem Alimentação – Food Service, com R$ 821,7 milhões, e Serviços e Outros Negócios, com R$ 751,8 milhões. 

Em número de unidades, o destaque estadual ficou com Serviços e Outros Negócios, responsável por 3,3 mil operações, seguido por Saúde, Beleza e Bem-Estar, com 2,6 mil unidades, e Alimentação – Food Service, com 2,2 mil. 

Capital lidera, mas interior ganha força 

Curitiba continua sendo a principal vitrine de franquias paranaense. A capital encerrou o primeiro trimestre com 4.629 unidades franqueadas, crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

O faturamento chegou a R$ 1,57 bilhão, alta de 7,16%, mantendo a cidade como principal mercado consumidor e centro de expansão das redes. 

Mas é no interior que parte importante do crescimento vem ganhando tração. Ponta Grossa, nos Campos Gerais, registrou aumento de 9,12% no número de unidades, passando de 479 para 523 operações. O faturamento cresceu ainda mais: saltou de R$ 156,4 milhões para R$ 174 milhões, avanço de 11,2%. 

Na cidade, os maiores volumes de receita foram registrados pelos segmentos de Saúde, Beleza e Bem-Estar, Alimentação – Food Service e Serviços e Outros Negócios. 

Franquia criada em Ponta Grossa expande pelo país 

O avanço do mercado de franquias no Paraná também pode ser observado na trajetória de empresas nascidas no estado que encontraram no franchising uma forma de acelerar o crescimento. É o caso de uma rede especializada na locação de equipamentos para construção civil criada em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. 

Fundada como operação própria há quase três décadas, a empresa Mestre de Obras iniciou sua expansão por franquias em 2021, após um período de estudos sobre empreendedorismo e modelos de franchising. Antes de levar a marca ao mercado, a empresa utilizou suas próprias unidades como laboratório para validar processos, operações e padrões de atendimento. 

“Participamos de fóruns, reuniões e estudamos bastante o setor de franquias antes de estruturar o projeto. Adaptamos nossas lojas para funcionar como unidades-piloto e, depois de comprovar os resultados, iniciamos a expansão”, comenta o fundado, Marco Antonio de Borba. 

Em cinco anos de operação no sistema de franquias, a empresa alcançou cerca de 260 unidades em funcionamento, outras 100 em fase de implantação e aproximadamente 620 franquias comercializadas em todo o país. 

Segundo Borba, o Paraná continua sendo um dos mercados mais importantes para a rede. “As unidades paranaenses apresentam resultados muito positivos e crescimento consistente. O estado está entre os três melhores mercados da empresa em todo o Brasil”, conta. 

DNA empreendedor favorece o setor  

Para o coordenador estadual de Mercado Empresarial e Franquias do Sebrae/PR, Luiz Antonio Rolim de Moura, o desempenho do setor está diretamente ligado a características históricas e culturais do Paraná. Segundo ele, a forte tradição cooperativista presente no estado ajuda a explicar a receptividade ao modelo de franquias, que combina empreendedorismo individual com processos, padrões e suporte compartilhados por uma rede. 

“O Paraná tem uma cultura muito ligada ao trabalho cooperado. Isso faz com que o modelo de franquias seja visto de forma positiva, porque oferece uma estrutura organizada, com processos definidos e uma rede de apoio ao empreendedor”, explica. 

Rolim também destaca o perfil empreendedor dos paranaenses. O estado reúne uma das maiores concentrações de micro e pequenas empresas do país, além de milhares de microempreendedores individuais que enxergam nas franquias uma alternativa para iniciar um negócio com menor risco. 

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Há, segundo ele, dois perfis predominantes de investidores. O primeiro é formado por pessoas que desejam empreender utilizando um modelo já validado pelo mercado, aproveitando a experiência acumulada da marca e reduzindo a curva de aprendizagem. O segundo reúne empresários que já possuem negócios consolidados e buscam diversificar investimentos ou expandir operações por meio de franquias. 

As microfranquias e franquias de pequeno porte, com investimentos entre R$ 50 mil e R$ 300 mil, estão entre as mais procuradas pelos investidores. Os segmentos de saúde, beleza, alimentação fora do lar e serviços especializados figuram entre os que apresentam maior potencial de crescimento, por permitirem padronização de processos, fortalecimento de marca e expansão para novas unidades. 

Outro diferencial apontado pelo especialista é a força dos polos regionais. Além de Curitiba e Região Metropolitana, cidades como Londrina e Maringá se consolidaram como importantes referências para o setor, ampliando as oportunidades de expansão para redes franqueadoras em todo o estado. 

Apesar das vantagens, Rolim ressalta que a decisão de investir em uma franquia exige planejamento. “Mais importante do que analisar apenas a rentabilidade é entender profundamente o modelo de negócio, as responsabilidades do franqueado e verificar se o perfil do empreendedor está alinhado à operação escolhida”, diz. 

Perspectiva positiva para 2026 

A expectativa do setor é de continuidade do crescimento ao longo do ano. A combinação entre expansão do empreendedorismo, fortalecimento das cidades do interior e amadurecimento das redes deve sustentar novos investimentos e ampliar a geração de empregos. 

“A expectativa da ABF Sul é que essa trajetória positiva continue ao longo de 2026, ampliando oportunidades de negócios, investimentos e geração de empregos no Estado”, afirma Dos Anjos. 

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