Homem é preso em Curitiba com nove armas de fogo e R$ 78 mil em operação contra grupo criminoso

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (2) em Curitiba com nove armas de fogo e R$ 78 mil em espécie pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). A prisão é parte do desdobramento de investigação sobre a ação de um grupo criminoso ligado ao comércio ilegal de armas e à apreensão de explosivos ocorrida em dezembro de 2025 em Piraquara, Região Metropolitana da capital.

No final do ano passado, a Polícia Civil apreendeu cerca de 30 quilos de explosivos e armas de grosso calibre. O material seria utilizado em bancos e em uma possível tentativa de resgate de um detento.

No dia 20 de fevereiro deste ano, a PCPR prendeu um homem no Estado de São Paulo investigado por envolvimento com o fornecimento de armas ao grupo criminoso e listado entre os mais procurados do país. Análise de itens apreendidos com o suspeito levaram à identificação do grupo que, segundo a investigação, atuaria no suporte financeiro das atividades criminosas.

Durante a ação desta terça-feira, equipes da PCPR encontraram cerca de 700 gramas de maconha fracionada para a comercialização e R$ 78 mil em espécie. “Também foram apreendidas uma pistola calibre 9 milímetros, uma pistola calibre .40, três revólveres calibre .357, quatro revólveres calibre .38 e diversas munições”, informa o delegado da PCPR, Thiago Andrade. Um cão de faro foi utilizado na operação.

As investigações seguem para apurar se há participação dos envolvidos e ligação do grupo aos fatos já investigados pela Polícia Civil do Estado.