Advogado é preso por repassar R$ 273 mil a líder do tráfico em Curitiba

Um advogado de Curitiba suspeito de repassar R$ 273 mil para um líder do tráfico de drogas do bairro Parolin foi preso na manhã desta segunda-feira (1º/06) pela Polícia Civil do Paraná. A prisão é parte da segunda fase de uma operação contra organização criminosa que movimentou cerca de R$ 30,5 milhões com tráfico e lavagem de dinheiro.

As investigações indicam que o advogado criou uma empresa de fachada em seu próprio endereço para ocultar a movimentação financeira. Desse valor, R$ 96 mil foram usados para pagar um ano de aluguel de um condomínio de luxo em Maceió, onde o líder da organização se escondeu após alegar ter recebido ameaças de morte e conseguir transferir o cumprimento de sua pena para Alagoas.

Segundo o delegado Ricardo Casanova, o advogado agiu de forma consciente na promoção financeira da organização criminosa. O contrato de locação do imóvel foi intermediado pelo profissional usando dados pessoais de um usuário de drogas em situação de vulnerabilidade.

Além do aluguel, a polícia identificou outros R$ 177,9 mil em transações envolvendo a empresa, operadores financeiros do grupo e contas bancárias das esposas das lideranças. A prisão foi cumprida com acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Durante buscas, foram apreendidos R$ 8,1 mil em espécie sem comprovação de origem.

A primeira fase da operação, deflagrada em abril, resultou na prisão de 11 pessoas, incluindo o líder e seu braço direito, que comandavam o tráfico à distância de Maceió. O grupo dominou o território do Parolin após conflito armado com organização rival e transformou residências da região em depósitos de armas e drogas. O advogado foi encaminhado ao sistema penitenciário.