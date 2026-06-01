Programação

Pinhão, bingo e quadrilha: veja onde curtir festas juninas em Curitiba neste sábado

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 01/06/26 19h28
junho começa com programação de festa junina em Curitiba e região
Decoração de festa junina. Foto: Depositphotos | Imagem ilustrativa

Com a chegada do mês de junho, o cheirinho de quentão e pinhão começa a tomar conta de Curitiba e região com as festas juninas. Neste sábado (06/06), a programação de “arraiás” está recheada, com opções gratuitas, ações solidárias e atrações para toda a família.

Prepare a camisa xadrez e confira os destaques para você se programar:

Arraiá da ASPP

Para quem quer curtir uma festa completa com direito a prêmios, a Associação dos Servidores Públicos do Paraná (ASPP) promove o arraiá no bairro Santa Quitéria. O evento reúne pratos típicos e atrações como touro mecânico e show ao vivo.

O bingo junino está previsto para começar a partir das 12h. Serão 15 rodadas com diversos prêmios. Entre eles: sanduicheira, batedeira, liquidificador e churrasqueira elétrica.

  • Horário: Das 11h as 20h
  • Entrada: Solidária (basta levar 1 kg de alimento não perecível)
  • Endereço: Rua Pretextato Taborda Júnior, 830 – Santa Quiteria, Curitiba – PR
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Festa Junina do 13º Batalhão da PM

Uma das festas mais tradicionais da cidade, o evento do 13º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (PMPR), no bairro Novo Mundo, tem entrada gratuita. A programação une a culinária caipira a exposições do trabalho da corporação, incluindo demonstrações de cães adestrados e passeios com a cavalaria.

A estrutura terá ainda brincadeiras infantis, dança de quadrilha, queima de fogos e grande fogueira.

Confira o cronograma de atrações:

  • 14h: Show com o cantor Edu Ferraz
  • 15h: Apresentação da Banda da PMPR
  • 16h30: Show com Letticia Galeano
  • 18h30: Apresentação da Quadrilha com alunos do Colégio da Polícia Militar
  • 19h: Acendimento da grande fogueira e queima de fogos sem estampido
  • Na sequência: Show com o Grupo Macanudos (festa até as 22h)
  • Horário: Das 14h as 22h
  • Entrada: Gratuita
  • Endereço: Rua Sebastião Malucelli, 54 – Novo Mundo, Curitiba – PR
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Paraná Junino

O tradicional circuito Paraná Junino promove festas simultâneas e gratuitas em diversas cidades do estado neste sábado. Realizado pelo Sesc PR em parceria com a RPC, o evento promete resgatar as brincadeiras mais tradicionais e o melhor da gastronomia da época.

Em Curitiba, a festança acontece no Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade. Confira todos os locais de celebração:

  • Curitiba: Bosque São Cristóvão (Santa Felicidade)
  • Matinhos: Sesc Caiobá
  • Ponta Grossa: Sesc Estação Saudade
  • Londrina: Sesc Londrina Norte
  • Maringá: Sesc Maringá
  • Foz do Iguaçu: Sesc Foz do Iguaçu
  • Paranavaí: Sesc Paranavaí
  • Campo Mourão: Sesc Campo Mourão
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