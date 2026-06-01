Pinhão, bingo e quadrilha: veja onde curtir festas juninas em Curitiba neste sábado

Com a chegada do mês de junho, o cheirinho de quentão e pinhão começa a tomar conta de Curitiba e região com as festas juninas. Neste sábado (06/06), a programação de “arraiás” está recheada, com opções gratuitas, ações solidárias e atrações para toda a família.

Prepare a camisa xadrez e confira os destaques para você se programar:

Arraiá da ASPP

Para quem quer curtir uma festa completa com direito a prêmios, a Associação dos Servidores Públicos do Paraná (ASPP) promove o arraiá no bairro Santa Quitéria. O evento reúne pratos típicos e atrações como touro mecânico e show ao vivo.

O bingo junino está previsto para começar a partir das 12h. Serão 15 rodadas com diversos prêmios. Entre eles: sanduicheira, batedeira, liquidificador e churrasqueira elétrica.

Horário: Das 11h as 20h

Das 11h as 20h Entrada: Solidária (basta levar 1 kg de alimento não perecível)

Solidária (basta levar 1 kg de alimento não perecível) Endereço: Rua Pretextato Taborda Júnior, 830 – Santa Quiteria, Curitiba – PR

Festa Junina do 13º Batalhão da PM

Uma das festas mais tradicionais da cidade, o evento do 13º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (PMPR), no bairro Novo Mundo, tem entrada gratuita. A programação une a culinária caipira a exposições do trabalho da corporação, incluindo demonstrações de cães adestrados e passeios com a cavalaria.

A estrutura terá ainda brincadeiras infantis, dança de quadrilha, queima de fogos e grande fogueira.

Confira o cronograma de atrações:

14h: Show com o cantor Edu Ferraz

Show com o cantor Edu Ferraz 15h: Apresentação da Banda da PMPR

Apresentação da Banda da PMPR 16h30: Show com Letticia Galeano

Show com Letticia Galeano 18h30: Apresentação da Quadrilha com alunos do Colégio da Polícia Militar

Apresentação da Quadrilha com alunos do Colégio da Polícia Militar 19h: Acendimento da grande fogueira e queima de fogos sem estampido

Acendimento da grande fogueira e queima de fogos sem estampido Na sequência: Show com o Grupo Macanudos (festa até as 22h)

Horário: Das 14h as 22h

Das 14h as 22h Entrada: Gratuita

Gratuita Endereço: Rua Sebastião Malucelli, 54 – Novo Mundo, Curitiba – PR

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Paraná Junino

O tradicional circuito Paraná Junino promove festas simultâneas e gratuitas em diversas cidades do estado neste sábado. Realizado pelo Sesc PR em parceria com a RPC, o evento promete resgatar as brincadeiras mais tradicionais e o melhor da gastronomia da época.

Em Curitiba, a festança acontece no Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade. Confira todos os locais de celebração:

Curitiba: Bosque São Cristóvão (Santa Felicidade)

Bosque São Cristóvão (Santa Felicidade) Matinhos: Sesc Caiobá

Sesc Caiobá Ponta Grossa: Sesc Estação Saudade

Sesc Estação Saudade Londrina: Sesc Londrina Norte

Sesc Londrina Norte Maringá: Sesc Maringá

Sesc Maringá Foz do Iguaçu: Sesc Foz do Iguaçu

Sesc Foz do Iguaçu Paranavaí: Sesc Paranavaí

Sesc Paranavaí Campo Mourão: Sesc Campo Mourão