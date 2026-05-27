Shopping em Curitiba realiza festa junina com gastronomia, música ao vivo e brincadeiras

O Pátio Batel, shopping em Curitiba, terá oito dias de programação junina com entrada gratuita entre 3 e 14 de junho. Com o conceito “Encantos do Brasil: Um Arraiá de Lendas e Memórias”, o Terraço Junino ocupará o Piso L4 do empreendimento.

A edição de 2026 une cenografia inspirada no folclore nacional, pratos criados exclusivamente para o evento, brincadeiras populares reinterpretadas e uma seleção musical que vai da MPB ao forró, com atrações especiais para o público infantil.

“Transportamos a festa junina para o universo encantado das lendas brasileiras em uma edição que, pela primeira vez, terá oito dias de duração”, antecipa Camila Fleischfresser, head de marketing do Pátio Batel.

Gastronomia assinada por chefs e opções para todos os gostos

A gastronomia do Terraço Junino 2026 reúne sabores tradicionais da época em um menu com pratos de até R$ 45. Os visitantes poderão saborear criações pensadas especialmente para a ocasião, como a raclette do Eat Kitchen Lab e o penne ao molho de ossobuco da Cantina do Délio.

O cardápio também traz clássicos, como o arroz doce cremoso com doce de leite do Limoeiro e a canjica de doce de leite com paçoca do Quintana. O Crepe Monet aposta nos crepes como carro-chefe, enquanto o Café Cultura varia entre sopas (caldo verde e cogumelos), cafés especiais e sobremesas.

Para acompanhar, o quentão — servido com e sem álcool — é presença obrigatória, ao lado de chope gelado, coquetéis temáticos e soft drinks. Os drinques autorais elevam a experiência com misturas inspiradas na culinária caipira, como o Caipicorn e o Paçoquini, do Pastry Lab.

Vale destacar que o evento oferece receitas vegetarianas, veganas e opções livres de glúten ou lactose.

Os 10 estabelecimentos participantes são: Au-Au, Café Cultura, Cantina do Délio, Crepe Monet, Eat Kitchen Lab, Limoeiro, Mary-Ann Apple Factory, Pantucci, Pastry Lab e Quintana.

Brincadeiras juninas

As tradicionais barraquinhas de jogos ganharam uma nova identidade dentro do universo folclórico: a boca do palhaço transformou-se na “Boca da Cuca”, o tiro ao alvo virou o “Alvo do Curupira” e o rabo do burro deu lugar ao “Rabo da Mula Sem Cabeça”. O correio elegante também marcará presença todos os dias.

Para os pequenos, o Ateliê Junino oferece oficinas de pintura e atividades manuais com monitores, enquanto a Maquiagem Encantada faz pinturas de rosto inspiradas nas lendas brasileiras.

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Todas as brincadeiras têm custo fixo de R$ 7, com parte da arrecadação destinada ao Hospital Erastinho.

Programação musical

O palco principal recebe uma seleção diversa ao longo dos oito dias de evento. Os grupos Lenhadores da Antártida e Xaxadinhos abrem as festividades no primeiro dia, com foco no público infantil. A programação segue com Hillbilly, Little Wilson, Forrozin, Iara Trio e Trupe Guará, além das estreias de Mr. Gomes, Tupinamblues e Carolina Casagrande.

Serviço: Terraço Junino 2026

Tema: Encantos do Brasil: Um Arraiá de Lendas e Memórias

Encantos do Brasil: Um Arraiá de Lendas e Memórias Local: Piso L4 — Pátio Batel (Av. do Batel, 1868 – Batel, Curitiba/PR)

Piso L4 — Pátio Batel (Av. do Batel, 1868 – Batel, Curitiba/PR) Entrada: Gratuita

Gratuita Gastronomia e Bebidas: Adquiridas diretamente nos balcões dos participantes

Adquiridas diretamente nos balcões dos participantes Brincadeiras: R$ 7 por participação (parte revertida ao Hospital Erastinho)

Datas e Horários:

03/06 (qua) | 18h às 22h

| 18h às 22h 04/06 (qui) | 12h às 20h

| 12h às 20h 05/06 (sex) | 18h às 22h

| 18h às 22h 06/06 (sáb) | 12h às 22h

| 12h às 22h 07/06 (dom) | 12h às 20h

| 12h às 20h 12/06 (sex) | 18h às 22h

| 18h às 22h 13/06 (sáb) | 11h às 17h

| 11h às 17h 14/06 (dom) | 12h às 20h

(A programação está sujeita a alterações).