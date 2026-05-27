Com show de Caetano Veloso e Marisa Monte, Cine Lido reabre para até 2,5 mil pessoas

O Cine Lido, nova casa de espetáculos no centro de Curitiba, escolheu dois dos maiores nomes da música brasileira para marcar sua semana de inauguração. O espaço ocupa o imóvel que abrigou um dos mais tradicionais e antigos cinemas de rua da cidade. Caetano Veloso e Marisa Monte confirmaram presença nos dias 26 e 27 de agosto, respectivamente, em apresentações que fazem parte do movimento de abertura da casa.

Os shows contarão com convidados e uma cota limitada de ingressos destinada aos fãs, proporcionando ao público a chance de acompanhar apresentações intimistas e exclusivas. A venda das entradas disponíveis começa em 03 de junho, às 12h, pela Ticketmaster, bilheteira oficial do Cine Lido.

Escolha dos artistas reflete legado cultural do espaço

Segundo Gian Zambon, um dos sócios do empreendimento, a escolha dos artistas para a inauguração ajuda a marcar a nova era dos espetáculos na capital paranaense. “Buscamos figuras que, além de serem grandes medalhões da arte brasileira, carregam um legado cultural, assim como o prédio histórico da nova casa”, explica em material divulgado à imprensa.

Zambon idealizou o projeto junto com os sócios Bruno Neves, Patrik e Malu Cornelsen. As apresentações devem trazer repertório especial, focado em grandes sucessos e uma proposta intimista. Bruno Neves explica que a abertura acontece em formato diferenciado. “Abrimos uma pequena cota de ingressos para os fãs, para quem realmente quiser vivenciar esse momento. Dessa forma conseguimos ampliar o acesso, mesmo em um momento pensado para convidados, sem perder o caráter especial da inauguração”, reforça.

Experiência imersiva e configuração versátil

O objetivo é que os primeiros frequentadores vivenciem uma experiência completa no Cine Lido, em um formato que valoriza a proximidade entre público e artista, destaca Patrik Cornelsen. “O Cine Lido tem como proposta oferecer experiências mais imersivas, valorizando não apenas os shows, mas toda a atmosfera do encontro entre artistas e público. Queremos que as pessoas entrem aqui e sintam que estão vivendo algo realmente especial”, afirma.

O piso térreo funcionará como pista premium, com o público mais próximo do palco. O primeiro andar será destinado a lounges e camarotes, com diferentes configurações conforme o evento realizado. O segundo andar abriga a plateia superior, sem lugares marcados. Na inauguração, serão disponibilizados ingressos para venda na pista premium e plateia. Os valores serão informados em breve.

A sócia Malu Cornelsen afirma que a intenção é proporcionar ao público a mesma sensação dos idealizadores ao entrar no espaço. “Estamos falando de um equipamento transformador, que traz uma nova experiência que a cidade precisava. É um conceito exclusivo, intimista e com um serviço premium, que proporciona grandes momentos”, completa.

Com cerca de 3 mil metros quadrados de área, pé-direito de 18 metros e capacidade para até 2,5 mil pessoas, o novo Cine Lido foi projetado para ser um espaço versátil capaz de receber diferentes formatos de eventos. A estrutura permite a montagem de produções de grande porte e conta com sistemas integrados de som e iluminação, tratamento acústico e áreas como bares e camarote corporativo, além de uma configuração flexível que amplia as possibilidades de uso.

A casa conta ainda com dois estacionamentos conveniados, localizados em frente e ao lado do prédio.

Agenda eclética de shows já está definida

Depois da abertura, entre agosto e novembro, o Cine Lido já tem agenda definida. Fãs de nomes como Ana Carolina e Maiara e Maraísa devem acompanhar as redes sociais para não perder a venda de ingressos. A programação aposta em um perfil eclético, para todas as gerações, estilos e gostos musicais.

Confira a agenda completa:

26/08 – Caetano Veloso

27/08 – Marisa Monte

29/08 – Fresno

11/09 – Zé Ramalho

12/09 – Tiago Iorc

23/10 – Maiara e Maraísa

30/10 – Capital Inicial

31/10 – Victor & Leo

06/11 – Ana Carolina

07/11 – Os Garotin

19/11 – Gilsons

O Cine Lido fica na Rua Desembargador Ermelino de Leão, 160, Centro de Curitiba.