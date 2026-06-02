Com novo dono, supermercado de Curitiba reinaugura após revitalização

O Festval reabriu nesta terça-feira (3) a unidade da Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, na Vila Izabel, em Curitiba, após uma ampla revitalização que transformou completamente o supermercado.

A reforma contemplou mudanças estruturais em toda a loja, incluindo nova fachada, reformulação do layout interno, substituição de gondolas e balcões, modernização dos setores de frutas, legumes e verduras (FLV), melhorias na retaguarda operacional e renovação completa do sistema de câmeras e equipamentos.

A modernização integra o projeto da rede de atualizar as unidades incorporadas na aquisição dos supermercados Verde Mais, adequando os espaços ao padrão arquitetônico, operacional e de atendimento do Festval.

Além da nova configuração física, a unidade amplia significativamente seu mix de produtos, com a inclusão de aproximadamente 3,5 mil novos itens em diferentes categorias, como mercearia, bebidas, adega, limpeza, perfumaria e produtos perecíveis.

“Nosso objetivo é levar para essas unidades toda a experiência que o cliente encontra nas demais lojas da rede. Não se trata apenas de uma reforma estética, mas de uma transformação completa da operação, com mais variedade de produtos, novos equipamentos e uma loja preparada para atender melhor os clientes da região”, afirma Carlos Beal, diretor comercial e de marketing do Festval.

A nova loja também passa a contar com rotisseria e área de pratos quentes. A adega foi reformulada e recebeu ampliação no mix de rótulos. O estacionamento também foi reformulado e oferece 40 vagas.

Ampliação e modernização da rede

A reinauguração da Arthur Bernardes integra o plano de modernização das unidades incorporadas pelo Festval a partir da aquisição da rede Verde Mais. A proposta e atualizar gradativamente as lojas para o padrão atual da marca, com intervenções que incluem melhorias estruturais, ampliação do mix de produtos e renovação dos equipamentos.

A unidade do Hauer foi a primeira a concluir esse processo de transformação. A próxima etapa será a revitalização da loja Anita Garibaldi, no Cabral. “Estamos atualizando essas lojas para que elas representem integralmente o padrão Festval. É um trabalho que envolve arquitetura, tecnologia, serviços, variedade de produtos e atendimento”, destaca Beal.

Fundada em 1972, em Cascavel, a Cia. Beal de Alimentos adquiriu a marca Festval em 2003 e consolidou sua expansão no Paraná. Atualmente, a rede conta com 37 lojas no Estado, sendo 31 em Curitiba e Região Metropolitana e seis em Cascavel. Para 2026, estão previstas duas novas lojas em Curitiba, nos bairros Pilarzinho e Moinho Bacacheri.