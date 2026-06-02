Falta de água afeta milhares de paranaenses em duas cidades nesta terça (02/06)

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) confirmou interrupções programadas no fornecimento de água tratada para esta terça-feira (02/06). Os trabalhos afetam sistemas de abastecimento no interior do estado, onde equipes técnicas realizam serviços essenciais de manutenção preventiva.

A fiscalização e a atualização em tempo real dos serviços não indicam interrupções ativas e programadas no mapa de avisos para Curitiba ou para os municípios da Região Metropolitana na data de hoje. Com isso, os trabalhos de engenharia e os alertas vigentes concentram-se em outras regiões do estado.

Interior tem suspensão de fornecimento em Arapoti e Toledo

Os serviços programados para este dia 2 de junho visam garantir os padrões sanitários exigidos pelos órgãos reguladores. Periodicamente, a Sanepar realiza o escoamento e a lavagem programada de seus tanques de estocagem para assegurar a potabilidade da água distribuída à população, mantendo as redes livres de impurezas e sedimentos residuais.

Arapoti: O procedimento de limpeza e lavagem de reservatório teve início às 06h da manhã desta terça-feira (02/06). Devido à complexidade e ao volume da estrutura, o fornecimento de água sofreu interrupção pontual, com previsão de normalização gradativa estabelecida para a noite de quinta-feira, 4 de junho de 2026.

Toledo: No município do Oeste paranaense, as atividades de higienização de reservatórios começaram às 07h da manhã de hoje (02/06). A suspensão temporária do fluxo de distribuição afeta as regiões atendidas pelo reservatório em manutenção, contudo, a Sanepar projeta uma recuperação mais célere para a cidade, com previsão de normalização completa do abastecimento para a noite desta mesma terça-feira (02/06).

Ficou sem água? Reclame!

A companhia lembra que, em situações de manutenção corretiva ou preventiva, imóveis que contam com caixa-d’água dimensionada para o consumo de pelo menos 24 horas — conforme recomendação das normas técnicas de construção — sentem menos os impactos do desabastecimento. A orientação aos moradores afetados é priorizar o uso da água armazenada para alimentação e higiene pessoal, evitando desperdícios com lavagens de calçadas e veículos até a completa regularização do sistema.