Trânsito em Curitiba: principal avenida da cidade tem fila quilométrica por falha em carro

A ida ao trabalho, e demais compromissos nesta terça-feira (02/06), exige paciência redobrada dos motoristas que circulam por Curitiba e região metropolitana. Um problema mecânico na Avenida Comendador Franco provoca um grande nó no fluxo vindo de São José dos Pinhais, enquanto o avanço das obras do projeto Novo Inter 2 resulta no fechamento total de ruas importantes nos bairros Mercês e Campina do Siqueira. Os bloqueios urbanos são de longa duração e alteram significativamente a rotina de deslocamento no trânsito de Curitiba.

Bloqueios

Rua Professora Rosa Saporski (Mercês)

Data e duração: Terça-feira (2/6), a partir das 9h. Previsão de 180 dias, dependendo das condições climáticas. Local: Bloqueio total ao trânsito no trecho entre as ruas Solimões e Roberto Barrozo. Impacto: A interdição completa é necessária para a execução de serviços de escavação e terraplenagem. Essas intervenções vão preparar a via para formar um novo binário com a Rua Jacarezinho, incluindo melhorias como pavimento em concreto, drenagem, calçadas amplas e acessíveis, sinalização e iluminação. O desvio poderá ser feito pelas ruas Jacarezinho e Tenente João Gomes da Silva, que são paralelas ao trecho em obras. Os acessos para moradores, comerciantes, veículos de emergência e de coleta de lixo estarão liberados pela empresa executora das obras.

Rua Major Heitor Guimarães (Campina do Siqueira)

Data e duração: Terça-feira (2/6), a partir das 9h. Previsão de aproximadamente 60 dias. Local: Bloqueio total no trecho entre as ruas Angela Ganz e Álvaro Alvim. Impacto: O tráfego fica completamente interrompido na região para a continuidade das obras de requalificação do Novo Inter 2. O local estará devidamente sinalizado e os motoristas poderão utilizar como rota alternativa as ruas Angela Ganz, José Scuissiato e Álvaro Alvim.

Ocorrências no Trânsito

Avenida Comendador Franco (Guabirotuba)

Data e duração: Terça-feira (2/6), fluxo afetado desde as primeiras horas da manhã.

Local: Sentido Centro, logo após o Viaduto Estaiado.

Impacto: Um veículo quebrado ocupa a faixa da direita, forçando ônibus do transporte coletivo e demais automóveis a realizarem desvios repentinos. O incidente gera um reflexo pesado no tráfego, com congestionamento que se estende até o município vizinho de São José dos Pinhais por conta, também, do grande movimento neste horário.