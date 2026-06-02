Quadras importantes da Vista Alegre terão bloqueio total a partir desta terça

A Rua Professora Rosa Saporski, no bairro Mercês, terá bloqueio total ao trânsito a partir das 9h desta terça-feira (02/06). A interdição ocorre no trecho entre as ruas Solimões e Roberto Barrozo para execução de serviços de escavação e terraplenagem. As obras fazem parte do projeto Novo Inter 2 e devem durar 180 dias, dependendo das condições climáticas.

As intervenções vão preparar a Rosa Saporski para formar um novo binário com a Rua Jacarezinho. O projeto inclui pavimento em concreto, drenagem, calçadas amplas e acessíveis, sinalização e iluminação. Os acessos para moradores, comerciantes, veículos de emergência e de coleta de lixo estarão liberados pela empresa executora das obras.

O desvio poderá ser feito pelas ruas Jacarezinho e Tenente João Gomes da Silva, que são paralelas ao trecho em obras. O local está sinalizado com indicações dos desvios e dos caminhos para pedestres. Agentes da fiscalização de trânsito vão organizar o fluxo viário nos primeiros dias do bloqueio.

A obra completa na Rua Professora Rosa Saporski vai alcançar 935 metros de extensão, entre a Avenida Manoel Ribas e Rua Roberto Barozzo. Serão três faixas de rolamento, sendo uma exclusiva para ônibus entre as ruas Alcides Munhoz e Paulo Graesser.

As intervenções integram o Lote 5 – Pacote 1 do Novo Inter 2, que requalifica mais de 38 km de ruas e amplia a capacidade das linhas de ônibus Inter 2 e Interbairros II em 28 bairros.

Requalificação da Rua Professora Rosa Saporski prepara novo binário e amplia mobilidade nas Mercês. Foto: Divulgação