BR-376 terá interdições para teste de radares nesta terça; veja os trechos

Quem planeja viajar pela BR-376, nas regiões de Guaratuba e Tijucas do Sul, nesta terça-feira (02/06), precisa se programar para possíveis lentidões no trecho. A concessionária Arteris Litoral Sul informou que fará interdições parciais na rodovia, a partir das 10h, para a aferição obrigatória de radares.

As intervenções começam na altura do km 671. De acordo com a concessionária, cada aferição deve durar entre 20 e 30 minutos. Para minimizar o impacto no tráfego, o fluxo de veículos será liberado a cada dois equipamentos testados.

Mesmo assim, a concessionária alerta que a operação deve gerar retenção e formação de filas ao longo do dia. Os trabalhos só serão executados se as condições climáticas estiverem favoráveis.

Cronograma de interdições (pista sentido Norte)

Quilômetro Faixa Interditada Município Km 667 Esquerda Guaratuba Km 665,7 Esquerda Guaratuba Km 665,7 Direita Guaratuba Km 660,6 Direita Tijucas do Sul Km 656 Esquerda Tijucas do Sul

A concessionária orienta os condutores a planejarem o deslocamento com antecedência. Caso encontre lentidão, reduza a velocidade e mantenha uma distância segura do veículo à frente para evitar colisões traseiras.