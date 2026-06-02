Rodovia

BR-376 terá interdições para teste de radares nesta terça; veja os trechos

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Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 01/06/26 21h04
transito
Foto: Depositphotos | Imagem ilustrativa

Quem planeja viajar pela BR-376, nas regiões de Guaratuba e Tijucas do Sul, nesta terça-feira (02/06), precisa se programar para possíveis lentidões no trecho. A concessionária Arteris Litoral Sul informou que fará interdições parciais na rodovia, a partir das 10h, para a aferição obrigatória de radares.

As intervenções começam na altura do km 671. De acordo com a concessionária, cada aferição deve durar entre 20 e 30 minutos. Para minimizar o impacto no tráfego, o fluxo de veículos será liberado a cada dois equipamentos testados.

Mesmo assim, a concessionária alerta que a operação deve gerar retenção e formação de filas ao longo do dia. Os trabalhos só serão executados se as condições climáticas estiverem favoráveis.

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Cronograma de interdições (pista sentido Norte)

QuilômetroFaixa InterditadaMunicípio
Km 667EsquerdaGuaratuba
Km 665,7EsquerdaGuaratuba
Km 665,7DireitaGuaratuba
Km 660,6DireitaTijucas do Sul
Km 656EsquerdaTijucas do Sul

A concessionária orienta os condutores a planejarem o deslocamento com antecedência. Caso encontre lentidão, reduza a velocidade e mantenha uma distância segura do veículo à frente para evitar colisões traseiras.

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