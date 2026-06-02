BR-376 terá interdições para teste de radares nesta terça; veja os trechos

Quem planeja viajar pela BR-376, nas regiões de Guaratuba e Tijucas do Sul, nesta terça-feira (02/06), precisa se programar para possíveis lentidões no trecho. A concessionária Arteris Litoral Sul informou que fará interdições parciais na rodovia, a partir das 10h, para a aferição obrigatória de radares.
As intervenções começam na altura do km 671. De acordo com a concessionária, cada aferição deve durar entre 20 e 30 minutos. Para minimizar o impacto no tráfego, o fluxo de veículos será liberado a cada dois equipamentos testados.
Mesmo assim, a concessionária alerta que a operação deve gerar retenção e formação de filas ao longo do dia. Os trabalhos só serão executados se as condições climáticas estiverem favoráveis.
Cronograma de interdições (pista sentido Norte)
|Quilômetro
|Faixa Interditada
|Município
|Km 667
|Esquerda
|Guaratuba
|Km 665,7
|Esquerda
|Guaratuba
|Km 665,7
|Direita
|Guaratuba
|Km 660,6
|Direita
|Tijucas do Sul
|Km 656
|Esquerda
|Tijucas do Sul
A concessionária orienta os condutores a planejarem o deslocamento com antecedência. Caso encontre lentidão, reduza a velocidade e mantenha uma distância segura do veículo à frente para evitar colisões traseiras.