Rua do Centro de Curitiba será revitalizada e vai ganhar piso de paralelepípedo

A Rua Desembargador Ermelino de Leão, localizada no Centro de Curitiba, passará por obras de requalificação. O serviço inclui, entre outras intervenções, a instalação de um novo pavimento em paralelepípedo. A obra deve transformar a via em um espaço compartilhado entre motoristas e pedestres com a instalação de calçamento com acessibilidade plena.

O novo modelo prioriza a mobilidade ativa, fortalecendo o comércio da região. Os trabalhos serão realizados na quadra entre as ruas Cruz Machado e Cândido Lopes, com início nesta terça-feira (02/06). A partir das 9 horas, haverá bloqueio parcial da rua, que vai receber sinalização de alerta durante o período.

A requalificação da Rua Ermelino de Leão integra as ações do programa Curitiba de Volta ao Centro. Desde 2025, o programa realiza algumas iniciativas para tornar a região central mais segura, para atrair mais moradores e comerciantes para a região. “A requalificação faz parte das iniciativas de valorização da área central da cidade e reflete nosso compromisso em priorizar os pedestres, estimular a mobilidade ativa e fortalecer o comércio local, criando espaços de convívio”, disse o prefeito Eduardo Pimentel.

O projeto prevê a revitalização completa das calçadas, que serão alargadas e receberão novas faixas acessíveis em concreto, piso tátil direcional para pessoas com deficiência visual e reorganização dos espaços de circulação. O objetivo é melhorar a mobilidade ativa de quem transita diariamente pela região, área que concentra grande fluxo de pedestres e atividades comerciais.

Resgate histórico do Centro de Curitiba

A rua será elevada quase ao nível da calçada. O pavimento passará por revitalização com uso de paralelepípedos. Essa escolha, além de conferir charme à via, contribuirá para diminuir a velocidade do tráfego e transformar a rua em espaço compartilhado entre diferentes modais de transporte.

Entre os destaques do projeto está a preservação da identidade histórica da rua. Em um dos lados, o tradicional petit pavé será mantido e recuperado, valorizando características urbanas da cidade. No outro lado, serão implantadas faixas de concreto e áreas de paisagismo, incluindo jardins de chuva.

“O projeto da nova calçada da Ermelino de Leão preserva os desenhos da fase paranista, com inspiração indígena, dos anos 1930, ao mesmo tempo que coloca soluções urbanísticas contemporâneas, como acessibilidade e soluções baseadas na natureza para reduzir a impermeabilidade no trecho”, explicou Daniela Mizuta, diretora de projetos do Ippuc.

Travessias mais seguras para pedestres

Para aumentar a segurança dos pedestres, o projeto prevê travessias em nível nos cruzamentos, solução que melhora a acessibilidade e ajuda a reduzir a velocidade dos veículos. Também serão implantados protetores de calçada e melhorias nos acessos de veículos.

“As obras serão executadas de forma planejada e em etapas, para garantir o avanço dos serviços com segurança e minimizar os impactos na circulação da região. A intervenção vai modernizar a infraestrutura da via e qualificar o espaço urbano para pedestres, comerciantes e moradores”, destaca o secretário municipal de Obras Públicas, Luiz Fernando Jamur.

“O novo modelo estimula a mobilidade ativa e já organiza o fluxo de pedestres, reduzindo a velocidade dos veículos que circulam no local, tornando o espaço adequado à ocupação pública e convivência urbana”, complementa Daniela Mizuta.

A previsão é que as intervenções sejam concluídas até o final de julho.

A requalificação da Rua Ermelino de Leão seguirá o modelo das transformações já realizadas nas ruas Voluntários da Pátria e Prudente de Moraes.