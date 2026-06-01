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Adolescente é apreendido com R$ 763 mil em peças de ouro furtadas de joalheria em shopping de Curitiba

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Tribuna do Paraná
Por Filipe Albuquerque — especial para a Tribuna do Paraná
- Atualizado: 01/06/26 10h36
Joias recuperadas pela Polícia Militar em furto realizado por menor a joalheria em Curitiba
As joias furtadas pelo adolescente na madrugada deste domingo (31/5) foram recuperadas pela Polícia Militar do Paraná e devolvidas à joalheria. Foto: PMPR

A Polícia Militar apreendeu na manhã de domingo (31) um adolescente após o furto de joias em um shopping no bairro Portão, em Curitiba. Com ele, foram encontradas 74 peças de ouro, avaliadas em cerca de R$ 763 mil.

Segundo informações da Polícia Civil do Paraná, a Polícia Militar foi acionada após denúncias de que uma pessoa teria invadido o estabelecimento durante a madrugada. A invasão aconteceu pelo teto do shopping. O menor teria visitado o shopping no sábado e observado a joalheria para então fazer o acesso de forma clandestina.

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Junto das joias, que totalizavam 350 gramas, os policiais encontraram com o menor ferramentas que ele teria utilizado para fazer a entrada no shopping pelo teto. De acordo com a Polícia Civil, o material furtado já foi devolvido à joalheria.

Após a apreensão, foi lavrado procedimento por ato infracional análogo ao crime de furto, e o adolescente foi encaminhado a um Centro de Socioeducação.

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