Macarrão, óleo e filé de tilápia em oferta nos Armazéns da Família

Entre esta terça-feira (2/6) e sábado (6/6), a Semana da Economia dos

Armazéns da Família de Curitiba, traz opções que vão dos ingredientes básicos da despensa a uma alternativa prática de proteína para as refeições da semana. Na quinta-feira (4/4), as unidades estarão fechadas por conta do feriado de Corpus Christi.

Entre os destaques está o óleo de soja (900 ml) da marca Coamo, vendido a R$ 5,89, item presente na preparação de diversos pratos. O macarrão penne (500 gramas) da Dona Benta aparece por R$ 2,19, oferecendo praticidade para receitas rápidas do almoço ou jantar.

Para quem gosta de preparar massas, pães e outras receitas caseiras, a farinha de trigo (5 quilos) da Globo estará disponível por R$ 8,99. Já o filé de tilápia congelado (400 gramas) da Copacol poderá ser encontrado por R$ 14,99, sendo uma opção leve e versátil para compor refeições equilibradas.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

(SMSAN) busca facilitar o acesso da população a produtos essenciais com preços mais acessíveis, contribuindo para a organização do orçamento doméstico.

Os produtos estão disponíveis enquanto durarem os estoques nas unidades dos Armazéns da Família. Veja onde encontrá-los.

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