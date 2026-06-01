Procon fiscaliza lojas que exibem preços de forma confusa no Paraná

O Procon-PR realiza nesta segunda-feira (1º/06) uma ação conjunta com os Procons Municipais para fiscalizar o cumprimento das normas de informação sobre preços de produtos expostos à venda em lojas de diversos setores do grande varejo em várias cidades do Paraná. A iniciativa ocorre após a constatação de que muitos fornecedores não informam de forma adequada o valor real a ser pago pelo consumidor, o que pode levá-lo a pagar duas ou três vezes mais pelo produto.

O Código de Defesa do Consumidor determina que todos os produtos e serviços devem ter os preços expostos de forma clara, visível e em caracteres legíveis, sem que o cliente precise fazer esforço ou solicitar ajuda para identificá-los. A falta de transparência nas informações sobre valores e condições de pagamento tem gerado reclamações e prejuízos aos consumidores paranaenses.

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Além da fiscalização, o Procon-PR e o Fórum dos Procons Paranaenses emitiram uma recomendação administrativa que foi entregue à Associação Comercial do Paraná e às associações comerciais dos municípios. O documento orienta o comércio sobre os direitos dos consumidores relacionados à divulgação de preços e características dos produtos.

Os consumidores que perceberem informações incompletas sobre preços, formas de pagamento ou características de produtos podem fazer denúncias aos órgãos de defesa do consumidor. A ação conjunta entre o Procon estadual e os municipais busca garantir a proteção efetiva dos direitos do consumidor no mercado paranaense.