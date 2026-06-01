Maioria das cidades do Paraná tem tratamento grátis contra o tabagismo; veja onde encontrar

O Paraná conta com 336 cidades oferecendo tratamento multidisciplinar gratuito contra o tabagismo pelo Sistema Único de Saúde (SUS), um aumento de 33% em relação a 2019, quando 251 municípios disponibilizavam o serviço. O Programa Estadual de Controle do Tabagismo (PECT) atua em 1.184 estabelecimentos de saúde no Estado, oferecendo abordagem cognitivo-comportamental e apoio medicamentoso com adesivos de nicotina, gomas, pastilhas e bupropiona.

O tratamento aumenta em até cinco vezes as chances de sucesso para quem deseja parar de fumar. Entre setembro e dezembro de 2025, 6.511 pessoas foram atendidas pelas equipes de tratamento no Paraná. As mulheres representam 58,22% dos pacientes, com 4.014 atendimentos, enquanto os homens correspondem a 41,78%, com 2.881 registros.

A faixa etária predominante é de adultos entre 18 e 59 anos, que representam 73,18% do total, seguida por pessoas com 60 anos ou mais (24,24%) e menores de 18 anos (2,58%).

O tabagismo continua sendo um dos principais fatores de risco evitáveis para doenças cardiovasculares, respiratórias e diversos tipos de câncer. Entre janeiro e março deste ano, foram registrados 13.491 internamentos relacionados a doenças cardiovasculares no Estado.

Os cigarros eletrônicos, conhecidos como pods e vapes, também preocupam profissionais de saúde devido ao aumento do consumo entre jovens, pois entregam altas doses de nicotina e substâncias que causam rigidez arterial, aumentam a pressão e elevam o risco de infartos e arritmias. As informações são das Agência Estadual de Notícias.

Onde encontrar tratamento para parar de fumar no Paraná?

Pessoas interessadas em parar de fumar devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para obter informações sobre os programas de cessação disponíveis na rede pública. Para saber os endereços de Curitiba, clique aqui!