Fondue perfeito em casa: receita de chef com milhões de seguidores é puro sucesso

Com a chegada das temperaturas mais baixas, receitas quentes e aconchegantes voltam a ganhar destaque nas buscas dos brasileiros. Entre elas, o tradicional fondue de queijo aparece como uma das opções favoritas para reunir amigos, familiares ou criar um clima especial a dois.

Para quem deseja preparar o prato em casa sem complicação, o chef e criador de conteúdo gastronômico Mohamad Hindi compartilhou uma receita prática e cheia de sabor. Com mais de 3,5 milhões de seguidores no YouTube, Mohamad participou da primeira edição do programa MasterChef e se tornou uma das principais referências em gastronomia nas redes sociais.

A receita utiliza uma combinação clássica de queijos suíços e ingredientes simples, resultando em um creme cremoso e cheio de personalidade, ideal para acompanhar pães, legumes e embutidos.

O segredo de um bom fondue de queijo

Segundo Mohamad, a combinação dos queijos é fundamental para alcançar a textura perfeita. O uso do gruyère e do emmental garante sabor equilibrado e excelente derretimento, enquanto o parmesão acrescenta intensidade ao preparo.

Outro diferencial está na infusão de temperos no vinho branco seco, etapa que ajuda a aromatizar o fondue e deixar o resultado ainda mais sofisticado.

Ingredientes

250 g de queijo emmental ralado

250 g de queijo gruyère ralado

50 g de queijo parmesão ralado

1 colher (sopa) de amido de milho

3 dentes de alho

600 ml de vinho branco seco

1/2 cebola ou 4 cebolas pérolas

Tomilho a gosto

Pimenta-do-reino preta a gosto

Pimenta-da-Jamaica a gosto

Folhas de louro a gosto

Noz-moscada a gosto

Como fazer Fondue caseiro de queijo

Em uma panela, coloque o vinho branco seco, os dentes de alho amassados, a cebola, o tomilho, o louro, a pimenta-do-reino, a pimenta-da-Jamaica e uma pitada de noz-moscada. Leve ao fogo e deixe aquecer para que os aromas dos temperos sejam incorporados ao vinho. Enquanto isso, misture os queijos ralados com o amido de milho. Esse passo ajuda a evitar que o fondue fique empelotado e contribui para uma textura mais homogênea. Após a infusão dos temperos, coe o líquido para remover os ingredientes sólidos. Volte o vinho aromatizado para a panela e adicione os queijos aos poucos, mexendo constantemente em fogo baixo. Continue mexendo até que todos os queijos estejam completamente derretidos e o creme fique liso e brilhante. Ajuste os temperos, se necessário, e transfira para a panela própria de fondue.

Como servir Fondue de queijo?

O fondue de queijo pode ser acompanhado por cubos de pão italiano, pão francês, batatas cozidas, brócolis, cenouras, couve-flor e até embutidos. A combinação transforma a refeição em uma experiência compartilhada, ideal para noites frias de inverno.

Além de ser uma receita relativamente simples, o prato chama atenção pela apresentação e pelo sabor marcante dos queijos. Por isso, costuma fazer sucesso em ocasiões especiais, especialmente durante o Dia dos Namorados e encontros em família.

Com poucos ingredientes e técnicas acessíveis, a versão ensinada por Mohamad Hindi mostra que é possível preparar um fondue digno de restaurante sem sair de casa.