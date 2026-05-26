Carne de panela em 20 minutos: o truque da ex-MasterChef que virou febre

Vá direto ao ponto e aprenda a preparar esta receita deliciosa em apenas 20 minutos de pressão:
Ingredientes
1 peça de maminha de aproximadamente 1,3 kg
2 cebolas grandes cortadas em rodelas grossas
½ copo de vinho tinto seco
½ copo de água
Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto
Um fio de óleo ou azeite para selar
Modo de Preparo Direto e Sem Erros
Tempero e Selagem: Tempere a peça de maminha de 1,3 kg por completo, utilizando apenas sal e pimenta-do-reino. Aqueça um fio de óleo diretamente na panela de pressão, adicione a carne e frite bem até dourar intensamente de todos os lados. Retire a carne da panela e reserve.
Montagem da Cama: Com o fogo desligado momentaneamente, acomode as 2 cebolas cortadas em rodelas no fundo da panela, cobrindo toda a área (não é necessário fritar a cebola). Por cima dessa cama de cebolas, retorne a carne selada.
Líquidos: Despeje o ½ copo de vinho tinto e o ½ copo de água pelas laterais da panela.
Cozimento Express: Tampe bem a panela de pressão e leve ao fogo alto. Assim que a panela pegar pressão (começar a chiar), reduza o fogo para o mínimo (fogo baixo) e conte exatamente 20 minutos. Desligue o fogo e deixe a pressão sair naturalmente antes de abrir.