Carne de panela em 20 minutos: o truque da ex-MasterChef que virou febre

Vá direto ao ponto e aprenda a preparar esta receita deliciosa em apenas 20 minutos de pressão:

Ingredientes

1 peça de maminha de aproximadamente 1,3 kg

2 cebolas grandes cortadas em rodelas grossas

½ copo de vinho tinto seco

½ copo de água

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Um fio de óleo ou azeite para selar

Modo de Preparo Direto e Sem Erros

Tempero e Selagem: Tempere a peça de maminha de 1,3 kg por completo, utilizando apenas sal e pimenta-do-reino. Aqueça um fio de óleo diretamente na panela de pressão, adicione a carne e frite bem até dourar intensamente de todos os lados. Retire a carne da panela e reserve.

Montagem da Cama: Com o fogo desligado momentaneamente, acomode as 2 cebolas cortadas em rodelas no fundo da panela, cobrindo toda a área (não é necessário fritar a cebola). Por cima dessa cama de cebolas, retorne a carne selada.

Líquidos: Despeje o ½ copo de vinho tinto e o ½ copo de água pelas laterais da panela.

Cozimento Express: Tampe bem a panela de pressão e leve ao fogo alto. Assim que a panela pegar pressão (começar a chiar), reduza o fogo para o mínimo (fogo baixo) e conte exatamente 20 minutos. Desligue o fogo e deixe a pressão sair naturalmente antes de abrir.