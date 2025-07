Oktober Curitiba 2025 divulga shows; venda de ingressos começa terça

A Oktober Curitiba 2025 acontecerá em dois fins de semana, nos dias 18, 19, 25 e 26 de outubro, no Centro de Exposições Positivo, no Parque Barigui. A produção do evento é da Planeta Brasil Entretenimento, SevenX e GDO Produções.

Neste ano, a Oktober contará com shows do grupo Raça Negra, João Gomes e da dupla Israel & Rodolffo, além das bandas típicas germânicas e grupos de dança folclórica.

Inspirada na badalada e mundialmente conhecida Oktoberfest de Munique, realizada na Alemanha, a Oktober Curitiba conta com chope artesanal e pratos típicos da culinária alemã, além de celebrar a tradição.

A festa contará também com atividades e brincadeiras tradicionais, como serrar o tronco, beber o clássico chopp em metro e pregar pregos com agilidade, além da presença do casal Fritz e Frida. Na parte gastronômica, destaque para o chopp puro malte com sabores e aromas do tradicional chope alemão e para a praça de alimentação com mix variado, como Joelho de Porco, Salsichão Suíno, Salsichão de Vitela e o Hot Dog Alemão.

Oktober Curitiba 2025: ingressos

Em 2025, o evento terá mais uma importante alteração no formato. Na hora da compra dos ingressos, que estarão disponíveis a partir desta terça-feira (29), via Disk Ingressos, o público poderá escolher entre duas modalidades: “Dia” e “Noite”.

O ingresso “Dia”, que dará acesso ao evento das 11h às 16h30, terá como foco as pessoas que quiserem curtir toda a parte tradicional da Oktober, com destaque para a gastronomia, brincadeiras, escolha da realeza, grupos de dança e bandas alemãs.

Já a modalidade “Noite”, válida a partir das 17h, dará direito a tudo aquilo disponível no ingresso “Dia” somado ao show nacional. “Quem compra o ingresso ‘Noite’ poderá passar o dia todo do evento, curtindo todas as atrações, do almoço até o show nacional. Já quem comprou o ingresso “Dia” poderá curtir toda a programação que vai até o final da tarde”, explica Bruno Neves, diretor da SevenX.

