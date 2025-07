Leandro Karnal abre Congresso Conhecer, que acontece pela 1ª vez no Paraná

Cerca de dois mil professores, psicopedagogos, gestores escolares e estudantes de pedagogia de Curitiba e Região Metropolitana vão participar do Congresso Conhecer PR 2025, que acontece até 4 de agosto. Realizado pela primeira vez no Paraná, em Araucária, o seminário trará à cidade especialistas de destaque nacional.

O escritor e historiador Leandro Karnal abriu os trabalhos para falar de temas que desafiam os educadores no dia-a-dia, Inteligência Artificial na educação, neurodesenvolvimento e educação especial, construção do raciocínio lógico e outras questões relevantes.

Realizado pelo Instituto Conhecer, empresa nacional de formação continuada para educadores, o congresso já aconteceu em outros estados brasileiros e propõe reflexões práticas e teóricas sobre o futuro da educação, com foco em transformação e inovação pedagógica. “Vamos trazer para esse congresso as principais tendências da educação contemporânea. É um espaço de diálogo, formação e inspiração para quem vive os desafios da escola todos os dias”, observa Vicente Falcão, diretor do Instituto.

“Claro que fazer um evento desse tamanho, dessa magnitude, passaram por aqui quase 3 mil pessoas, então é desafiador. E a satisfação do pessoal, de todos os professores, congressistas que que saíram agora às 17 horas, o encerramento do evento com o Dalmir Santana foi fantástico. Então, eu acredito que todo mundo saiu daqui feliz, extasiado e com, sabe, novos conhecimentos, a gente sempre renova aquilo, o tempo inteiro a gente está aprendendo”, avaliou o organizador ao final do primeiro dia.

E Vicente Falcão avalia a expectativa dos próximos dias. “Nós temos mais cinco dias pela frente e a expectativa é grande. Todo mundo que saiu aqui falando: ‘Nossa, mas será que vai manter esse mesmo padrão’. Podem ter certeza que vai, né? É um palestrante mais maravilhoso, mais top que o outro, que vão estar nesses seis dias de congresso conhecer em Araucária”, disse.

Leandro Karnal é destaque

A programação começou nesta manhã, no Araucária Acqua Park. A abertura oficial teve duas palestras com as educadoras Brunela Santos (ES), falando sobre “A construção de limites na primeira infância”, e Luciana Brites (PR), abordando “Educação infantil: a época de ouro do neurodesenvolvimento”, uma proposta de como as neurociências podem transformar as práticas pedagógicas.

Às 14h aconteceu a palestra do escritor e historiador Leandro Karnal (SP), com título “Um novo mundo chegou. Estou preparado?”, sobre os desafios da sociedade pós-pandemia. Será uma das conferências mais aguardadas da programação.

“Nós, professores, precisamos muito dessa capacitação contínua. Lidamos com jovens, crianças e adolescentes. Precisamos estar atentos ao mundo. Aquilo que nos ensinaram na faculdade, na licenciatura, aquilo que a gente aprendeu em didática agora está sendo confrontado por inteligência artificial. Por convivência com a diversidade, por neuro-atipicidades, e a gente não foi treinado para isso. Por isso que é importante que nós, que trabalhamos com educação, nos encontremos para fortalecer nosso propósito, ressaltar valores e atualizar nosso conhecimento. Professor é aluno permanente, ele estuda sempre”.”, disse Karnal.

Logo depois, Dalmir Sant’Anna (SC), especialista em gestão de pessoas, fará uma apresentação sobre “Oportunidades; reconheça as chaves para desenvolver suas competências”, numa chamada ao desenvolvimento pessoal dos educadores.

Programação

Ao longo da semana, o Congresso Conhecer PR dará aos participantes a oportunidade de ouvir e debater questões atuais da educação. No dia 29, o doutor em Educação Júlio Furtado (RJ) fala sobre as “Contribuições da pedagogia histórico-crítica à organização e formação docente”, refletindo sobre o papel político e social do professor. No dia 30/07, a escritora e professora Ester Assis (ES) aborda as relações entre “Neurodesenvolvimento e educação especial”, apontando marcos do desenvolvimento e comportamentos.

Na quinta-feira, 31/07, a psicopedagoga Márcia Amplatz (PR) apresenta o tema “Sem medo da Matemática: o papel do professor na construção do raciocínio lógico”. A pauta tecnológica ganha espaço dia 1/08, com Katia Ethiene (PR) , pós-doutora em Educação, que discutirá os desafios éticos e pedagógicos da Inteligência Artificial nas escolas. “Cognição: um olhar metacognitivo para nossas aprendizagens” é o tema da conferência da Evelise Portilho (PR), especialista em psicopedagogia, dia 01/08, encerrando o congresso.

Para facilitar a participação dos educadores, as palestras serão repetidas pela manhã e à tarde, a cada dia do Congresso. A certificação é de até 20 horas, com possibilidade de extensão para 60h. Inscrições e mais informações são obtidas no site www.congressoconhecer.com.br.

Desde 2013, o Instituto Conhecer desenvolve e oferece cursos de formação continuada para gestores e professores em todo o Brasil. Fundado pelo professor e empresário Vicente Falcão, o Instituto Conhecer tem sede em Vila Velha, Espírito Santo, sendo atualmente uma das empresas mais conceituadas do país na formação de professores, gestores e demais profissionais da educação.

O Araucária Acqua Park fica na Rua Yoshiaki Nagano, 121 – Jardim Condor. Informações via WhatsApp: (27) 99901-0145