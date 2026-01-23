Novo bar promete ser o “oásis” do churrasco de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Empolgados com o sucesso de outra casa especializada em churrasco, os empresários Luís Otávio Pires, Matheus Sperandio e Silvio Mariz Neto vão finalmente inaugurar o Cantuca Brasero & Bar. Funcionando em modo “soft oppening” desde dezembro, o novo espaço ocupa o mesmo imóvel onde funcionava o Seu Saldanha, na esquina da Rua Saldanha Marinho com a Capitão Souza Franco.

“Somos adeptos da brasa forte e de processos no fogo. Uma casa que nasce da paixão de três amigos pelo churrasco e tudo que ele proporciona. As carnes? Raças Britânicas, Angus e Hereford escolhidas a dedo”. Este é o trecho do manifesto do Cantuca.

Mesmo ainda no período de testes finais, a casa tem colhido bons frutos e feedbacks. O projeto conta com toda a experiência dos amigos, que comandam, o Canto – Bar de Parrilla, empreendimento que ajudou a consolidar a Alameda Prudente de Moraes como um point na capital paranaense.

+ Rango Barateza: Costela honesta e cerveja gelada: o sucesso do KS na Vila Izabel

“O Cantuca é o ‘irmão’ mais novo do Canto. Eles carregam a mesma essência e o mesmo amor pela brasa, pela carne preparada com excelência, pelo atendimento impecável e, principalmente, pela valorização das relações humanas. Queremos que nossas casas sejam sinônimo de satisfação. Para isso, ouvimos diariamente o nosso público e procuramos oferecer experiências únicas”, destaca Silvio Mariz Neto.

Com capacidade para atender 106 pessoas sentadas, em ambientes externos e internos, o Cantuca tem o projeto arquitetônico assinado por André Henning, considerado uma das principais referências do Brasil na “arquitetura de negócios” e conhecido por projetos que unem arquitetura, cenografia, funcionalidade e narrativa.

Cardápio rico

No menu do Cantuca, um dos destaques é a Tábua Braserito (R$ 170), que leva aproximadamente 300g de bife ancho, 300g de matambrito, 150g de linguiça de pernil, pão de alho da casa e batata frita palito ou legumada na brasa. Tem também a Tábua Cantuca (R$ 224), que traz aproximadamente 300g de bife ancho, 500g de cupim, galeto e linguiça de pernil.

A casa conta com três estações de fogo para o preparo das carnes: parrilla, churrasqueira giratória com espeto e defumadora. O cardápio oferece as opções individuais, como t-bone, assado de tira, entranha à Provençal e costela de cordeiro. Têm também sanduíches exclusivos, como pastrami clássico (R$ 59) e de cupim (R$ 46), além de opções de saladas.

Bons dinks

O Cantuca caprichou da carta de drinks, doses e cervejas. São dezenas de opções para todos os gostos e bolsos, dos coquetéis autorais, como o Coltrane (R$ 33), que leva xarope de flor de sabugueiro, café espresso, geleia de pimenta de abacaxi, Amaro Olívia Sal e licor de avelã, aos clássicos Whisky Sour (R$ 33), Penicillin (R$ 31), Negroni (R$ 32), e Moscow Mule (R$ 29).

Já no menu de caipirinhas, servidas em compotas de 500ml (R$ 32), diversas opções irresistíveis: Clássicas – Limão taiti, maracujá ou morango, Tangerina com geleia de pimenta, Limão caipira, Iracema (maracujá e mel), Dois Limões (taiti, siciliano, hortelã e manjericão), Melancia, Uva com manjericão e Caju com limão.

Funcionamento

Ambiente do Cantuca. Foto: Divulgação

Inicialmente, o Cantuca vai funcionar de terça a domingo, com programação de almoço e jantar. Durante as noites, a casa terá uma “pegada” de bar, com música ao vivo nas noites de quarta a sábado. Já para quem busca um almoço rápido nos intervalos dos dias corridos, a casa vai oferecer, além das opções fixas, um buffet de acompanhamento para as carnes assadas.

“Queremos que o Cantuca seja um verdadeiro ‘oásis’ para quem busca uma experiência única ao redor da brasa. Do almoço diário a um encontro entre amigos, estaremos preparados para oferecer o melhor programa para o nosso público, passando por um vasto cardápio, carta de bebidas impecável, atendimento premium e muita música durante as noites, tudo isso potencializado por um ambiente confortável e descomplicado”, completa Matheus Sperandio.

O endereço do Cantuca é Rua Saldanha Marinho, 2031. A casa abrirá as portas de terça a sábado, das 11h30 às 23h30, e aos domingos, das 11h30 às 19h. Instagram: @cantucabrasero.