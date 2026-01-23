Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O feijão é presença diária na mesa do brasileiro — e também um dos alimentos mais completos da nossa culinária. Rico em proteínas vegetais, fibras e minerais, ele pode ficar ainda mais nutritivo com um ingrediente simples, barato e fácil de encontrar: a couve. Mais do que dar cor e sabor, a folha verde potencializa o valor nutricional do prato, especialmente quando o assunto é ferro e absorção de nutrientes.

Por que colocar couve no feijão?

A couve é uma hortaliça extremamente rica em ferro vegetal, vitamina C, cálcio, vitamina K, magnésio e antioxidantes. Quando adicionada ao feijão, ela cria uma combinação estratégica:

o feijão fornece ferro não heme (de origem vegetal);

a couve entra com vitamina C, que aumenta a absorção desse ferro pelo organismo.

Na prática, isso significa um prato mais eficiente para a prevenção de anemia e para a manutenção da saúde muscular, óssea e imunológica.

Quais são as principais propriedades da couve?

Entre os principais benefícios nutricionais da couve, destacam-se:

Ferro : essencial para o transporte de oxigênio no sangue;

: essencial para o transporte de oxigênio no sangue; Vitamina C : fortalece a imunidade e melhora a absorção do ferro;

: fortalece a imunidade e melhora a absorção do ferro; Fibras : auxiliam na digestão e no controle do colesterol;

: auxiliam na digestão e no controle do colesterol; Cálcio e magnésio : importantes para ossos e músculos;

: importantes para ossos e músculos; Antioxidantes: ajudam a combater inflamações e o envelhecimento celular.

Além disso, a couve tem baixo valor calórico, o que a torna ideal para dietas equilibradas.

Como usar couve no feijão sem perder nutrientes?

O ponto-chave está no tempo de cozimento. A couve é sensível ao calor prolongado, que pode reduzir suas vitaminas, especialmente a vitamina C.

Passo a passo simples e eficaz:

Lave bem as folhas de couve. Retire o talo central mais grosso. Corte a couve em tiras finas. Prepare o feijão normalmente, com alho, cebola e temperos de sua preferência. Somente nos últimos 3 a 5 minutos de cozimento, acrescente a couve já cortada. Misture, desligue o fogo e tampe a panela para que a folha termine de amaciar no vapor.

Assim, a couve mantém cor, textura e grande parte de suas propriedades nutricionais.

Qual o melhor momento para acrescentar a couve?

Sempre no final do preparo. Se a couve for cozida junto com o feijão desde o início, ela perde nutrientes, escurece e pode ficar com sabor amargo. O ideal é que ela entre apenas para “dar um susto” no calor.

O que mais podemos acrescentar no feijão para deixá-lo ainda mais nutritivo?

Além da couve, outros ingredientes simples podem enriquecer o feijão do dia a dia:

Abóbora : adiciona fibras, betacaroteno e leve adocicado;

: adiciona fibras, betacaroteno e leve adocicado; Cenoura ralada : fonte de vitamina A e antioxidantes;

: fonte de vitamina A e antioxidantes; Folha de louro : ajuda na digestão e reduz gases;

: ajuda na digestão e reduz gases; Alho e cebola : têm ação anti-inflamatória e fortalecem a imunidade;

: têm ação anti-inflamatória e fortalecem a imunidade; Azeite de oliva extravirgem (no final) : melhora a absorção de vitaminas lipossolúveis;

: melhora a absorção de vitaminas lipossolúveis; Sementes de abóbora ou girassol (tostadas): aumentam o teor de minerais e dão crocância.

Sabor, saúde e tradição no mesmo prato

Adicionar couve ao feijão é um gesto simples que transforma um prato cotidiano em uma refeição ainda mais completa. Além de valorizar ingredientes tradicionais, a combinação respeita a cultura alimentar brasileira e entrega mais saúde sem complicação — exatamente como pede a cozinha do dia a dia.